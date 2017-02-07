Казанский Анкор Банк ввел ограничение на выдачу вкладов. Об этом Банки.ру сообщили в кол-центре кредитной организации.
«В настоящий момент у банка некоторые проблемы с ликвидностью, поэтому по вкладам мы выдаем не более 10 тысяч рублей», — пояснила оператор кол-центра.
При этом, уточнили в кол-центре, открыть вклад в банке можно, как и осуществить дополнительный взнос.
«Тоже нет, пока не действуют», — ответила оператор Анкор Банка на вопрос о том, можно ли сейчас проводить различные переводы со счетов банка.
«Как только будет восстановлен требуемый уровень ликвидности, банк намерен в полном объеме исполнить требования клиентов. Когда это будет, пока неизвестно», — сказали в кол-центре.
Получить оперативный официальный комментарий от уполномоченного представителя Анкор Банка на момент написания новости не удалось.
Ранее Национальное рейтинговое агентство отозвало рейтинг кредитоспособности Анкор Банка в связи с прекращением срока действия договора и отказом банка от его дальнейшей актуализации. Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте НРА, агентство отозвало рейтинг банка без подтверждения его уровня, поскольку не получило достаточной информации для применения методологии.
Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности Анкор Банка (Казань) на уровне «BBB-» и изменило прогноз по рейтингу на «негативный». Об этом сообщили в НРА, напомнив, что рейтинг был впервые присвоен банку 14 декабря 2015 года на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru