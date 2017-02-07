Казанский Анкор Банк ввел ограничение на выдачу вкладов. Об этом Банки.ру сообщили в кол-центре кредитной организации.



«В настоящий момент у банка некоторые проблемы с ликвидностью, поэтому по вкладам мы выдаем не более 10 тысяч рублей», — пояснила оператор кол-центра.

При этом, уточнили в кол-центре, открыть вклад в банке можно, как и осуществить дополнительный взнос.



«Тоже нет, пока не действуют», — ответила оператор Анкор Банка на вопрос о том, можно ли сейчас проводить различные переводы со счетов банка.

«Как только будет восстановлен требуемый уровень ликвидности, банк намерен в полном объеме исполнить требования клиентов. Когда это будет, пока неизвестно», — сказали в кол-центре.

Получить оперативный официальный комментарий от уполномоченного представителя Анкор Банка на момент написания новости не удалось.

Ранее Национальное рейтинговое агентство отозвало рейтинг кредитоспособности Анкор Банка в связи с прекращением срока действия договора и отказом банка от его дальнейшей актуализации. Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте НРА, агентство отозвало рейтинг банка без подтверждения его уровня, поскольку не получило достаточной информации для применения методологии.

НРА подтвердило Анкор Банку рейтинг «BBB-», изменив прогноз на «негативный» Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности Анкор Банка (Казань) на уровне «BBB-» и изменило прогноз по рейтингу на «негативный». Об этом сообщили в НРА, напомнив, что рейтинг был впервые присвоен банку 14 декабря 2015 года на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

