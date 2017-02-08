Сотрудники МВД России совместно с коллегами из ФСБ России пресекли деятельность группы хакеров, которые похитили с банковских счетов более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В мае 2016 года в результате эффективного взаимодействия МВД и ФСБ России проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений с 2013 года. За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования данного уголовного дела к началу 2017 года были установлены другие участники организованной группы, также причастные к противоправной деятельности. В связи с выявленными фактами 25 января этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской областях задержаны девять подозреваемых в участии в хакерских атаках. В отношении одного из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.



Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно по 34 адресам, в ходе которых обнаружено и изъято свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, 4,5 млн рублей, холодное оружие.

«Помимо незаконного проникновения в банковские системы на счету злоумышленников взлом объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий России», — уточняется в сообщении МВД.



На данный момент к уголовной ответственности привлечены 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 и частью 4 статьи 159.6 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.