В Татагропромбанке не проводят операции по счетам клиентов — юридических и физических лиц, сообщили Банки.ру в кредитной организации.



«Ограничения на снятие у нас действуют с декабря, а пополнить вклад временно нельзя из-за технического сбоя», — сказали в отделе по работе с физическими лицами. В отделе по обслуживанию юрлиц сообщили, что не проводят никаких платежей по счетам клиентов из-за предписания ЦБ.

«У нас действует предписание ЦБ, поэтому никакие платежи мы не проводим», — сказал сотрудник отдела.

Получить комментарий от руководителя кредитной организации не удалось. В его приемной Банки.ру сообщили, что в «банке введены некоторые ограничения, но все подразделения работают в штатном режиме».

20 декабря Татагропромбанк зафиксировал повышенный спрос на досрочное расторжение вкладов в связи с трудностями Татфондбанка и ввел ряд ограничений на снятие наличных. Так, при досрочном востребовании вклада действуют лимиты на снятие в размере не более 10 тыс. рублей (150 долларов и евро) в сутки, при снятии денежных средств по истечении срока действия вклада — в размере не более 50 тыс. рублей (750 долларов и евро).

«Банк был вынужден ввести ограничения на снятие вкладов на фоне панических настроений клиентов, обусловленных введением мораториев на удовлетворение требований кредиторов в ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк», — комментировали в банке.

16 января рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Татагропромбанка до уровня «C» и сохранило «негативный» прогноз по рейтингу. Ранее у банка действовал рейтинг «С+».

В сообщении RAEX говорилось, что понижение рейтинга банка обусловлено неисполнением кредитной организацией финансовых обязательств на протяжении более чем десяти рабочих дней, что по методологии агентства означает дефолт. «Агентство оценивает как высокий риск нарушения банком обязательных нормативов, что обуславливает «негативный» прогноз по рейтингу», — отмечается в релизе.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru