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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 13:06 Компания по страхованию жизни из группы «Росгосстрах» переименована в «Росгосстрах Жизнь» Banki.ru 1830 1
- 10:55 Банки выставляют на продажу квартиры с жильцами Коммерсант 16395 14
- 08:39 Бизнес пожаловался президенту на Минфин Известия 3255 2
- 08:14 У вкладчиков «Кэшбери» выманивают персональные данные Коммерсант 3099 3
- 20:00 18 марта. Главное за минуту: в России вырастут социальные пенсии, курс евро вернулся в лето 2018-го Banki.ru 4731 3
- 09:16 Верховный суд оценил доходы банков от сомнительных клиентов Коммерсант 4423 5
- 08:56 «Мир», Visa и Mastercard готовы ограничить тарифы для автосалонов РБК 19973 12
- 08:37 Россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам Ведомости 5753 11
- 08:14 Банки и коллекторы смогут проверять информацию об абонентах через посредников Коммерсант 16553 7
- 10:00 Лучшее за неделю: финансовая пирамида вместо вкладов и побег иностранных инвесторов из России Banki.ru 15085
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 5091 6
- 20:00 15 марта. Главное за минуту: банки увеличили прибыль в 2,5 раза, в России хотят ввести сертификаты на отдых Banki.ru 4694
- 13:05 Банк России: прибыль банковского сектора за январь — февраль выросла в 2,5 раза Banki.ru 1930 2
- 09:45 ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков и приостановил еще у одного Banki.ru 16580
- 09:03 Рост тарифов на Интернет в Крыму привлек внимание ФАС Коммерсант 1838 7
- 08:29 В России готовятся ввести сертификаты на отдых Известия 8595 48
- 20:00 14 марта. Главное за минуту: ЦБ продолжает отзывать лицензии, первый аукцион по продаже санируемого банка провалился Banki.ru 8486
- 12:35 ЦБ пока не смог продать Азиатско-Тихоокеанский Банк Banki.ru 6055 6
- 08:24 Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России РБК 3672 15
- 08:05 ЦБ лишил лицензии РТС-Банк Banki.ru 8495 7
- 08:01 «Эксперт РА»: российские банки могут получить рекордную прибыль в 2019 году Banki.ru 1910
- 00:01 ЦБ проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка. Главное о сделке Banki.ru 10466 2
- 20:00 13 марта. Главное за минуту: россиянам хотят по-новому считать доходы, законопроект о пенсионном капитале «завис» Banki.ru 5757
- 09:26 Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций РБК 2334
- 09:15 Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян Ведомости 4074 13
- 08:55 Россия оказалась среди мировых лидеров по использованию цифровых госуслуг РИА Новости 1961 3
- 08:38 Король обнала Сережа Два Процента вышел из колонии раньше срока Коммерсант 20258 10
- 20:00 12 марта. Главное за минуту: банки не ждут роста ставок по вкладам, названа главная угроза для владельцев имущества Banki.ru 48038
- 15:35 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 7,68% Banki.ru 3735
- 09:33 Страховщики назвали главную угрозу для владельцев имущества Российская газета 13290 8
- 09:11 ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения РБК 3033 12
- 08:47 Глава «ЛУКОЙЛа» оценил влияние санкций на компанию ТАСС 1978
- 08:38 Банки заплатят за привлечение депозитов через маркетплейс Коммерсант 4469 1
- 08:14 Совкомбанк может приобрести у АФК «Система» 25% «Детского мира» Коммерсант 2377
- 20:00 11 марта. Главное за минуту: Visa увеличит лимит платежей без ПИН-кода, россияне переплачивают «коммунальным монстрам» Banki.ru 2423
- 08:58 Юристы: с помощью перевода по мобильному можно спровоцировать на получение взятки Известия 5819 25
- 08:39 Черные коллекторы организуют нелегальные кол-центры Коммерсант 5447 5
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 6619 16
- 10:00 Лучшее за неделю: Орешкина все обижают, Сбербанк против ЦБ, теневая экономика уходит из банков Banki.ru 15611
- 09:00 Банки.ру поздравляет с Международным женским днем! Banki.ru 5222 2
- 20:00 7 марта. Главное за минуту: еще один банк лишился лицензии, россиянам помогут накопить на ипотеку Banki.ru 18104 5
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 2813 5
- 10:49 Сбербанк заработал в феврале 70,1 млрд рублей по РСБУ, за два месяца — 143,8 млрд Banki.ru 4022
- 09:03 Владельцев криптовалют будут идентифицировать Известия 4315 5
- 08:39 В России могут появиться вклады на жилье в ипотеку РИА Новости 7400 9
- 08:19 ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка Banki.ru 8105 20
- 20:00 6 марта. Главное за минуту: россияне за год накопили 3 трлн рублей, главе Минэкономразвития не дали договорить в Госдуме Banki.ru 4573 3
- 11:53 Депутаты потребовали перенести выступление Орешкина в Госдуме Banki.ru 3998 15
- 09:19 Россияне накопили за год 3 трлн рублей Известия 16932 16
- 08:37 В «Эксперт РА» назвали признаки грядущего краха банка РИА Новости 19087 18
- 08:23 НПФ Сбербанка впервые за 10 лет столкнулся с чистым оттоком клиентов Коммерсант 54857 12
- 20:00 5 марта. Главное за минуту: названы лучшие банки России и мира, AliExpress въезжает на российский авторынок Banki.ru 6283 1
- 09:12 Банки получат единый стандарт продажи населению рискованных продуктов Известия 4240 7
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 3912
- 08:15 ФНС узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах РБК 5108 4