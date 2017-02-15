Страховой взнос предлагается снизить до 21% и повысить НДС до 21%

Минэкономразвития и Минфин достигли консенсуса в том, что для перезапуска экономического роста нужно снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными налогами, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Идеологом налогового маневра выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Это поспособствует, считает он, обелению серого сектора за счет снижения взноса и поддержке экспортеров. Министр финансов Антон Силуанов в целом его поддерживает. Однако, по словам источника издания, глава Минфина «осторожничает», поскольку выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета.

В понедельник Орешкин рассказывал первому вице-премьеру Игорю Шувалову о перезапуске экономического роста, указывает третий чиновник: среди мер были маневр в налогах, поддержка экспорта, расширение налоговых стимулов для инновационных компаний, меры по борьбе с бедностью, предложения по НДФЛ.



Рассматривается несколько вариантов маневра: основной — снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21%, другие — 20/22, 22/22, 21/22, сообщают чиновники. По их словам, идея прорабатывалась с депутатами и экспертами, но решений пока нет.

Между тем Александра Суслина из Экономической экспертной группы подсчитала, что все варианты приводят к выпадению доходов. Так, при 21/21 выпадает 682 млрд рублей по сравнению с текущим законодательством, при 22/22 — 180 млрд, при 20/22 — 600 млрд, при 21/22 — 400 млрд.

Пока это предложения отдельного министерства, межведомственного согласования не было, что войдет в план правительства — большой вопрос, указывает федеральный чиновник. Даже если налоговая нагрузка снизится, бизнес не станет увеличивать инвестиции без перспектив роста.