В Петровском путевом дворце 16 февраля состоялась церемония «Банк года», организованная порталом Банки.ру. Победителей 2016 года определяло экспертное жюри, состоящее из сотрудников портала.

Победителями в соответствующих номинациях стали:



«Банк года» — Сбербанк и Тинькофф Банк, впервые за 10-летнюю историю Гран-при получили два банка;

«Банкир года» — председатель правления, генеральный директор НСПК Владимир Комлев;

«МФО года» — «Домашние деньги»;

«Страховая компания года» — «Ингосстрах»;

«Рекламная кампания года» — банк «ФК Открытие»;

«Мобильный банк года» (по версии портала Bankir.ru) — Сбербанк;

«Открытие года» — Почта Банк;

«VIP-офис года» (по версии проекта Finparty) — банк «ФК Открытие».

В рамках юбилейной церемонии «Банк года» эксперты портала назвали лучшие банковские продукты:

Приз в номинации «Онлайн-заявка на потребительский кредит» получил банк «Ренессанс Кредит». Награда за «Онлайн-заявку на дебетовую карту» досталась Локо-Банку. Лучшее «Спецпредложение года» оказалось у Кредит Европа Банка.

Лучшей пресс-службой 2016 года, по версии журналистов Банки.ру, названа пресс-служба компании «АльфаСтрахование».

По итогам 2016 года победителем «Народного рейтинга» Банки.ру стал банк «Авангард». Награду в страховании получила компания «Зетта Страхование», а среди мобильных операторов — «ВымпелКом» (предоставляет услуги под брендом «Билайн»). Победителем в Белоруссии, согласно версии наших коллег — информационного портала Infobank.by, стал Паритетбанк.

В номинации «Лицом к клиенту» лучшей ведущей горячей линии банка на портале Банки.ру признана старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания ВТБ 24 Наталья Смирнова.

Премию «Человек года», которая носит имя форумчанина Сергея Н. Гирина, получает пользователь, который собрал наибольшее количество благодарностей аудитории Банки.ру за консультации и профессиональные советы. По итогам 2016 года победитель был выбран на основании открытого голосования форумчан из списка претендентов на номинацию с наивысшим коэффициентом полезной активности. Им стал форумчанин под ником дай.

Генеральный партнер десятой церемонии «Банк года» — компания «Открытие Брокер». Инвестиционная компания «Открытие Брокер» — один из лидеров финансового сектора. Ее клиентам доступен полный спектр инвестиционных услуг на российских и иностранных биржах, многие из которых уникальны. Брокер имеет максимальный рейтинг надежности и является лауреатом многочисленных профессиональных премий и конкурсов.

Партнер церемонии «Банк года» — страховая компания «Благосостояние». Страховая группа «Благосостояние» входит в число крупнейших страховщиков и предлагает профессиональные финансовые услуги в 68 регионах нашей страны. На российском рынке компания начала работу в 2005 году. На текущий момент рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило компании рейтинг надежности «А++». Одним из ключевых направлений деятельности группы является сотрудничество с банками. Партнеры компании — более 20 российских и иностранных кредитных организаций.

Партнеры церемонии «Банк года» — компании Misys и «СофтКлуб». Misys — один из мировых лидеров в индустрии финансового программного обеспечения, представленный на рынке более 30 лет. Продуктами Misys пользуются более 2 тыс. финансовых институтов в 125 странах мира. Компания «СофтКлуб» — крупнейший разработчик программного обеспечения для банков в Республике Беларусь и партнер Misys по программе «ИнФьюжн», в которую привлечен к проектам внедрения по всему спектру продуктов Misys.