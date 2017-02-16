Экспертная группа при Открытом правительстве предлагает поддержать идею МТС о создании пилотного проекта по хранению данных, которого требует «закон Яровой». Это может сдвинуть сроки реализации закона до 2019 года, пишут «Ведомости».

Рекомендация поддержать идею МТС о создании пилотного проекта содержится в новой версии заключения по реализации «закона Яровой», подготовленного экспертной рабочей группой под руководством Михаила Абызова. На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется.

В документе также говорится, что точные затраты операторов на реализацию закона можно будет оценить после запуска этого проекта. По подсчетам МТС, на это потребуется около 400 млрд рублей ежегодно, по подсчетам экспертной группы — 100 млрд.

МТС и «МегаФон» поддерживают создание пилотной зоны и готовы участвовать в ее реализации, говорят представители операторов. Это позволит не только оценить стоимость проекта, но и понять, насколько вообще приоритетны различные типы хранимой информации, определить целесообразность хранения той или иной информации, рассмотреть вопрос о сроках хранения, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

СМИ: МЭР и ФАС согласились с необходимостью корректировки «закона Яровой» Минэкономразвития (МЭР) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласились с операторами связи — «закон Яровой» надо корректировать. Речь может идти о хранении видео и трафика пользователей, пишут «Ведомости».

С высокой вероятностью пилотный проект покажет, что реализация закона в части хранения и обработки требует очень сложного и масштабного комплекса мер, считает консультант ПИР-центра Олег Демидов. Это, по его мнению, может привести к тому, что сроки начала хранения будут сдвинуты на три-четыре года либо в закон будут внесены существенные корректировки, которые ограничат перечень хранения метаданными. Человек, близкий к экспертной группе, сказал изданию, что из-за пилотного проекта сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года.

По данным издания, финальное заключение экспертной группы будет рассмотрено на совещании правительства 17 февраля у вице-премьера Аркадия Дворковича. Его представитель отказалась от комментариев. Представитель Абызова подтвердил, что по результатам обсуждения подготовлено экспертное заключение, оно направлено в правительство. Однако его суть он раскрывать не стал.