Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев назвал доллар по 57 рублей ударом по российской экономике, а укрепление национальной валюты, по его мнению, является минусом для экспорта сельхозпродукции.



«Доллар 57 (рублей. — Прим. ред.) — это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике», — считает министр.



«Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики», — сказал Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Они (цены на зерно. — Прим. ред.), к сожалению, падают, мы получили много зерна и рассчитывали на серьезный экспорт», — добавил министр.