Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров передает управление страховщиком финансовой группе «Открытие», рассказал «Ведомостям» человек, близкий к «Росгосстраху». По его словам, оперативное управление «Росгосстрахом» и Росгосстрах Банком переходит к первому зампреду правления банка «ФК Открытие» Владимиру Рыкунову и председателю правления «Открытие Холдинга» Алексею Карахану. В пятницу, 17 февраля, Хачатуров написал заявление на отпуск и возвращаться из него в компанию не собирается, сказал собеседник «Ведомостей». Сам Хачатуров подтвердил, что находится в отпуске, а от дальнейших комментариев отказался. Так же поступил и представитель «Открытия».

Гендиректор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров говорит, что слухи об уходе Хачатурова необоснованны. По его словам, сейчас «Росгосстрах» и «Открытие» прорабатывают варианты партнерства, и участие в этих обсуждениях принимает в том числе Рыкунов. В пятницу Маркаров провел совещание с региональными директорами компании, посвященное каско. На совещании присутствовали несколько представителей «Открытия». Источник, близкий к «Открытию», указал, что представители группы присутствуют практически «на каждой летучке».



Управление Росгосстрах Банком перешло к «Открытию», с 10 февраля его осуществляет Рыкунов, рассказал человек, близкий к банку. Руководство банка не менялось — его правление, как и прежде, возглавляет Алла Масленникова, говорит представитель банка.



Представители «Открытия» в рамках due diligence (им руководит Рыкунов), действительно, встречаются с руководителями «Росгосстраха» и принимают участие в совещаниях, но все решения остаются за командой «Росгосстраха», говорит человек, близкий к «Открытию». В ответ на вопрос, передает ли управление компанией Хачатуров, он ответил, что «в скором времени» серьезных изменений в руководстве не ждет.

На прошлой неделе (16 февраля) ЦБ зарегистрировал допэмиссию «Росгосстраха»: 116 млрд обыкновенных акций компании будут размещены по открытой подписке по 40 копеек за штуку, акционеры или другие лица могут получить преимущественное право покупки. Акции будут размещены на следующий день после уведомления таких лиц о возможности купить акции, а уведомить их должны в течение десяти дней с момента регистрации допэмиссии. Уставный капитал «Росгосстраха» составляет 18,6 млрд рублей. Однако какую часть эмиссии выкупят структуры «Открытия», пока неизвестно.

ЦБ утвердил допэмиссию «Росгосстраха», фактический объем вливания превысит 46 млрд рублей Банк России 16 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Страховая компания «Росгосстрах», размещаемых путем открытой подписки. Соответствующее уведомление размещено на сайте регулятора. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-10003-Z.

В декабре несколько банкиров и страховщиков рассказали «Ведомостям», что Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией «Открытию» в обмен на миноритарную долю в капитале группы. У партнеров есть идея сделать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами в 4—5 трлн рублей и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь 2017 год. Хачатуров должен получить в объединенной структуре миноритарный пакет, его размер будет зависеть от финансового состояния компании.



Пока обсуждается присоединение к «Открытию» страховщика и подконтрольных ему Росгосстрах Банка и НПФ «Росгосстрах», уточнял ранее человек, знакомый с обеими сторонами переговоров. Медицинский страховщик группы — «РГС-медицина» к «Открытию» не присоединится, ранее указывал банкир, близкий к сторонам сделки. Еще одна «дочка» страховой группы — «Росгосстрах Жизнь» останется под контролем Хачатурова, говорит человек, близкий к «Открытию»: в конце прошлого года она была переведена под контроль друга и давнего партнера Хачатурова Алхаса Сангулии.

Данил Хачатуров является президентом «Росгосстраха», а бенефициаром страховщика и Росгосстрах Банка указан его брат Сергей. НПФ «Росгосстрах» как своего владельца раскрыл Алхаса Сангулию, хотя по факту все эти активы подконтрольны Данилу Хачатурову. Сам «Росгосстрах», как указывают «Ведомости», называет в МСФО своим владельцем «г-на Хачатурова», не уточняя его имени.



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «ФК Открытие» — крупный универсальный банк с хорошо развитой сетью подразделений. Ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». С 21 декабря 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком, возложенных на ФКБС, было прекращено. 11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие». 1 января 2019 года произошло официальное объединение Банка «ФК Открытие» и Бинбанка. Объединенная кредитная организация будет работать под брендом «Открытие» и с лицензией «ФК Открытие».



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 2 157,39 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 320,89 млрд, кредитный портфель — 851,95 млрд, обязательства перед населением — 824,12 млрд.