Банк России в 2017 году продолжит расчистку банковского и финансового сектора РФ — лицензий могут лишиться примерно 10% банков и кредитных организаций, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Российский банковский сектор: прогноз до 2020 года».

Действия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, возглавившей ЦБ летом 2013 года и начавшей очистку банковского сектора, привели к тому, что число банков в РФ за эти годы сократилось почти на треть. Сейчас в стране насчитывается около 600 банков. В середине февраля глава ЦБ заявила, что на оздоровление сектора потребуется еще несколько лет.

По мнению аналитиков АКРА, дальнейшее усиление макропруденциального регулирования и надзора ЦБ ужесточит операционную среду для российских банков. В частности, ожидается дальнейшее сокращение численности кредитных организаций, преимущественно за счет лишения лицензий недобросовестных игроков, а также финансово неустойчивых банков.

Вместе с тем, по оценкам АКРА, темпы отзыва лицензий замедлятся: количество банков и небанковских кредитных организаций (НКО) в этом году сократится не более чем на 10%, отмечается в документе.

Эксперты рейтингового агентства ожидают продолжения поляризации российской банковской системы (т. е. доля крупнейших банков будет расти). В настоящее время на топ-5 крупнейших банков приходится 56% активов и 57% капитала банковского сектора, а на топ-200 — 97,9% активов и 96% капитала.

Некоторый вклад в поляризацию системы внесут сделки слияния и поглощения, однако их число, как ожидает АКРА, в 2017 году будет минимальным. «Одна из причин — незначительное количество объектов M&A с качественными активами и по цене ниже капитала», — поясняют в АКРА.

Самые сильные рыночные позиции сохранят крупнейшие банки, в том числе с государственным участием. Это отразится как на доле выданных ими кредитов и привлекаемых средств клиентов, так и на объеме полученной прибыли и уровне рентабельности. Позиции банков с иностранным участием в капитале существенно не изменятся.