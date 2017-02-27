Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи на секции, посвященной обсуждению вопросов повышения производительности труда.

«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», — сказала Голодец.

«Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 миллиона человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям», — добавила вице-премьер.

По словам Голодец, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, «поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам». При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях. «Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 миллиона, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось», — отметила Голодец.