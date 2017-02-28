Торговый Городской Банк частично отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) ЦБ РФ, сообщил порталу Банки.ру источник на банковском рынке.
«Банку частично ограничены расчеты с 27 февраля», — сказал он.
В кол-центре финучреждения заявили, что платежи юрлиц проходят с задержкой. «Часть платежей проходит с задержкой», — отметил сотрудник кредитной организации.
На момент выхода материала в пресс-службе Торгового Городского Банка комментарий не предоставили.
Ранее клиенты банка испытывали сложности с возвратом вкладов и обслуживанием карт. В Торговом Городском Банке поясняли, что трудности связаны с длительными выходными и инкассацией.
При этом на сайте банка сообщается, что «в связи с проведением настройки банковского оборудования» с 28 февраля по 3 марта его подразделения будут работать до 13:00, 4 и 5 марта — выходные дни.
Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru
Московский Торговый Городской Банк временно не выдает вклады из-за проблем с инкассацией. Ряд клиентов пожаловались на проблемы с обслуживанием карт в «Народном рейтинге» на сайте Банки.ру.