В кол-центре финучреждения заявили, что платежи юрлиц проходят с задержкой

Торговый Городской Банк частично отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) ЦБ РФ, сообщил порталу Банки.ру источник на банковском рынке.



«Банку частично ограничены расчеты с 27 февраля», — сказал он.

В кол-центре финучреждения заявили, что платежи юрлиц проходят с задержкой. «Часть платежей проходит с задержкой», — отметил сотрудник кредитной организации.

На момент выхода материала в пресс-службе Торгового Городского Банка комментарий не предоставили.



Ранее клиенты банка испытывали сложности с возвратом вкладов и обслуживанием карт. В Торговом Городском Банке поясняли, что трудности связаны с длительными выходными и инкассацией.

При этом на сайте банка сообщается, что «в связи с проведением настройки банковского оборудования» с 28 февраля по 3 марта его подразделения будут работать до 13:00, 4 и 5 марта — выходные дни.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

