ЦСР готовит предложения по упрощению валютного контроля в России, сообщил РИА Новости глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

«Мы готовим предложения по упрощению валютного контроля. Будем готовы представить их через месяц», — сказал Кудрин. По его словам, эти предложения будут частью программы реформ, которую готовит ЦСР.

Кудрин отметил, что российские производители боятся выходить на внешние рынки, поскольку экспортерам приходится представлять в контрольные органы сложные отчеты о своих валютных операциях.

Об этой же проблеме ранее говорил Минфин. Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявлял, что нормы валютного контроля в РФ необходимо упростить, причем сделать это таким образом, чтобы валютный контроль был направлен только на защиту страны от незаконного вывода средств за границу.

Нормы, которые мешают нормальному деловому обороту, по его словам, должны быть ликвидированы.