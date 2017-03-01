Некоторые банки — кредиторы обанкротившейся «Трансаэро» готовы обсуждать создание новой авиакомпании под этим брендом. Это следует из писем топ-менеджеров Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ), Абсолют Банка и ЮниКредит Банка гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину, пишут «Ведомости».

«Трансаэро» ведет переговоры с десятью крупными банками, основными кредиторами компании, уже достигнуты предварительные договоренности о поставках необходимых самолетов, говорит представитель «Трансаэро». Если банки не согласятся с предложением менеджмента, резервы, созданные под «плохие» долги, будут заблокированы на ближайшие два–три года, пока не завершится конкурсное производство. А вернуть удастся лишь около 2% долгов, добавляет он.



Гендиректор «Трансаэро» предложил банкам план создания новой авиакомпании под брендом «Трансаэро» в ноябре. Суть его в том, чтобы задолженность была конвертирована в акции нового перевозчика. Рентабельная деятельность новой авиакомпании не гарантирует возврата всех средств, но вернуть можно будет больше, чем при распродаже активов в рамках конкурсного производства, объяснял Бурдин. По его подсчетам, для запуска новой авиакомпании нужны первоначальные инвестиции в 12—13 млн долларов. Банки же смогут распустить резервы, созданные под долги «Трансаэро».

Предправления Абсолют Банка Андрей Дегтярев выразил принципиальную заинтересованность в создании новой авиакомпании, но для принятия решения запросил детальный бизнес-план. Он также отметил, что распустить резервы согласно требованиям ЦБ можно будет не по факту конвертации долга в акции, а только после улучшения финансового состояния новой авиакомпании и роста ее справедливой стоимости.

Директор департамента по работе с проблемными активами РСХБ Елена Кашуба просит дополнительно информацию об активах, которые планируется внести в новую авиакомпанию, и анализ финансового состояния «Трансаэро». Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев сообщил, что финансировать новую авиакомпанию Сбербанк не планирует, но запросил информацию: ведутся ли переговоры с «ВЭБ-лизингом» и «ВТБ Лизингом» о поставке самолетов в новую авиакомпанию, как идет проработка маршрутной сети и как идут переговоры с другими кредиторами.

Сбербанк не верит в возрождение «Трансаэро» Сбербанк рассчитывает взыскать долги с авиакомпании «Трансаэро», находящейся с процессе банкротства, и не верит в идею ее возрождения, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя правления крупнейшего российского банка Максим Полетаев.

Начальник управления по работе с проблемными кредитами ЮниКредит Банка Сергей Брякин просит представить детальный план восстановления производственной деятельности. C другими банками переговоры идут только в телефонном режиме, но ни один не выступил однозначно против плана, уверяет человек, близкий к «Трансаэро».

Категорически против реинкарнации «Трансаэро» еще один ее кредитор — «Аэрофлот», заявил в февральском интервью ТАСС гендиректор компании Виталий Савельев. В реестр требований кредиторов включен долг перед группой «Аэрофлот» в размере 8,12 млрд рублей, поясняет представитель компании. А общие затраты «Аэрофлота» на перевозку пассажиров «Трансаэро» оцениваются в 17 млрд рублей.