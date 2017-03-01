Объединение кадастра недвижимости и реестра прав на нее затруднило банкам доступ к данным о квартирах

Банкам стало сложнее выдавать ипотеку из-за проблем с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) руководителю Росреестра Виктории Абрамченко. Объединение кадастра недвижимости и реестра прав на нее затруднило банкам доступ к данным о квартирах, пишут «Ведомости».

С 2017 года Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости объединены в ЕГРН. Но предоставление сведений из него в форме выписок, содержащих информацию об объектах недвижимости, Росреестр не реализовал, говорится в письме, в связи с чем банкам трудно оформлять ипотечные сделки.

При оформлении ипотеки банки проверяют права на недвижимость, не находится ли она в залоге, пишет АРБ. Выписки, которые банки получают, не содержат существенной информации для проведения экспертизы по вопросам правопритязаний, арестов, заявленных в судебном порядке прав требований, наличия возражений в отношении зарегистрированного права и прочего, перечисляет ассоциация.



С 2015 года банки могли в режиме онлайн получать полноценную выписку с информацией о собственниках и обременениях, но с января старые ключи доступа не работают, говорит директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко: «Сейчас на сайте мы можем посмотреть только общедоступные сведения или заказать полноценную выписку за деньги, как и физлица, со сроком изготовления до пяти дней». Кроме того, теперь часто не сходятся данные по адресу, площади в документах, предоставленных клиентами, и на сайте Росреестра, продолжает он.

Проблема есть, говорит директор департамента правового сопровождения недвижимости группы ПСН Владимир Шмаков. По его словам, раньше электронные выписки можно было получить в течение дня, теперь ждать приходится дольше.