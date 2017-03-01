На портале Банки.ру заработала горячая линия компании «БКС» по вопросам инвестиций.

На вопросы посетителей портала ответят управляющий брокерской компании «БКС» Андрей Алетдинов и команда экспертов БКС. Они расскажут про инвестиции в российские и зарубежные активы, проконсультируют по акциям и валюте, поделятся мнениями аналитиков. Те, кто хочет торговать с БКС, смогут узнать об открытии счета, тарифах, обучающих сервисах и новом приложении «Мой Брокер».

Вопрос специалисту можно сформулировать в специальной онлайн-форме, нажав на значок «Задать вопрос».

Раздел модерируется представителями компании. Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.