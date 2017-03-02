Банк «Русский Стандарт» учредил ООО «РС ТЛС» (RS TLS) по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг для своих премиальных клиентов, в том числе для держателей American Express Centurion Card и Platinum Card. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«На данный момент новая компания RS TLS уже предоставляет сервис в режиме 24/7 и набор специальных привилегий для держателей карт American Express, эмитированных банком «Русский Стандарт». Клиентам доступны преимущества в лучших отелях мира, подтверждение столика в самых востребованных ресторанах, онлайн-сервисы по бронированию перелетов, отелей, машин, а также любые другие услуги: от поиска и покупки модной сумочки до перелета на частном самолете», — рассказали в пресс-службе «Русского Стандарта».

Принципы работы компании RS TLS базируются на международном опыте и достижениях в сфере организации путешествий и консьерж-услуг, перенятых от компании American Express Travel & Lifestyle Services, которые были накоплены за десять лет работы в России, когда компания предоставляла эти услуги напрямую.

В последнем исследовании Visa, посвященном поведению клиентов премиум-сегмента, отмечалось, что держатели премиальных карт предпочитают финансовые выгоды статусным преимуществам.

Возможность получать повышенный кешбэк и процент на остаток средств по счету, пользоваться обширной системой скидок, бонусной программой и низкими тарифами на обслуживание больше привлекают потребителей, чем предложение выгодных условий кредитования, доступ в VIP-залы аэропортов, индивидуальный дизайн и подарки. В исследовании также говорится о том, что наибольшую важность для респондентов имеют факторы надежности, включая стабильное положение самого банка, безопасность платежей. На втором месте по значимости — тарифы, стоимость услуг и понятность финансовых условий. И только на третьей позиции находится удобство пользования платежной картой. Различные программы лояльности, такие как кешбэк и процент на остаток средств, интересуют клиентов банка в гораздо меньшей степени. Но при этом только 9% опрошенных ответили, что для них не важны привилегии, причем выше всего этот показатель в возрастной категории людей старше 46 лет.

В исследовании отмечалось, что 72% держателей премиальных платежных карт путешествуют как минимум два раза в год, а 92% респондентов используют премиальные платежные карты для безналичного расчета. Владельцы премиальных платежных карт пользуются пятью — шестью банковскими продуктами одновременно.



По мнению ведущего эксперта по банковским продуктам Банки.ру Екатерины Марцуковой, наличие консьерж-сервиса может стать аргументом в пользу выбора того или иного банка.

«Картами AmEx изначально пользуются клиенты премиум-сегмента, и стоимость их обслуживания может быть несколько выше по сравнению с MasterCard и Visa. Массового распространения карты, скорее, не получат, но они найдут своего клиента. Для путешественников и бизнесменов, которые, возможно, чаще других нуждаются в информационных услугах, бронировании билетов, отелей, аренде авто, наличие консьерж-сервиса может стать аргументом в пользу той или иной карты. Сервис также может включать быстрое прохождение таможенного, паспортного и санитарного контроля, регистрацию на рейс без очереди и так далее», — рассказала она.

Екатерина Марцукова отметила, что для карт категории Gold и выше банки, как правило, предлагают услуги консьерж-сервиса. «При этом сервис у разных банков может включать разный набор услуг. Часто банки объединяют определенные услуги в пакеты и, в зависимости от категории карты, предлагают клиентам «Консьерж-сервис Золотой», «Консьерж-сервис Премиальный» и тому подобное», — уточнила эксперт.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

