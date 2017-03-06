Банк России планирует ужесточить требования к банкам по части сроков хранения ими документов и информации о клиентах. По ряду документов период хранения увеличивается в семь раз. Новые требования прописаны в проекте приказа, подготовленном Федеральным архивным агентством (Росархив) и ЦБ, пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

Изменение правил предполагает проект приказа № 11/4274-У «Об утверждении перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения». Сейчас проект нормативного акта находится на регистрации в Минюсте, сообщил источник, близкий к Центробанку.

Сроки хранения увеличатся в основном в два раза, следует из текста документа. Например, банкам придется держать у себя кредитные договоры десять лет, сейчас они делают это пять лет. По некоторым видам документов требования повышаются существеннее — в семь раз, до 35 лет и даже до 75 лет. Столько придется хранить, в частности, согласие на обработку персональных данных.

Представители банков фактически единогласно предупреждают — повышение требований неизбежно приведет к росту издержек на хранение документов.

В числе недовольных ужесточением требований со стороны ЦБ есть много крупных кредитных организаций, они уже обратились в Ассоциацию российских банков (АРБ) с просьбами убедить регулятора не менять сроки хранения документов, рассказал изданию глава АРБ Гарегин Тосунян.

«Эта мера просто возмутительна, поэтому мы уже написали в ЦБ письмо с просьбой отменить приказ», — сообщил Гарегин Тосунян, добавив, что письмо будет опубликовано на сайте ассоциации 6 марта.

По словам главы АРБ, один из аргументов банкиров состоит в том, что новые нормы ЦБ неизбежно подтолкнут кредитные организации перекладывать часть дополнительных расходов на клиентов, что приведет к росту стоимости кредитов для всех категорий заемщиков.