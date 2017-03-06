В Интернете действует сайт money-banki.ru, копирующий официальный стиль портала Банки.ру.

На сайте предлагается оформить некий «запрос для возврата средств». Видимо, имеется в виду помощь в получении страховых выплат от Агентства по страхованию вкладов. Злоумышленники просят пользователя указать номер карты, срок ее действия, имя и фамилию, CVV-код, ссылку на профиль в соцсетях и необходимую сумму возврата.

Обращаем ваше внимание, что сайт не имеет никакого отношения к холдингу Банки.ру. В холдинг Банки.ру входят пять официальных сайтов: Banki.ru, Bankir.ru, Infobank.by, Allbanks.ru и Finparty.ru. Также в собственности холдинга находится портал Banki.ua, однако на текущий момент он не функционирует. Кроме того, основателю Банки.ру Филиппу Ильину-Адаеву принадлежит портал Bankir.com.

В любом случае при переходе на данные порталы по кросс-ссылкам внимательно проверяйте их написание в адресной строке.

Напоминаем: не вводите никакие персональные данные на сомнительные сайтах, особенно если речь идет о реквизитах вашей активной банковской карты. CVV-код и CVC-код не имеют права спрашивать даже операторы кол-центра банка — эмитента карты. Данные коды обычно используются для оплаты товаров и услуг или денежных переводов.

В случае обнаружения в Сети других сайтов — дублеров Банки.ру, пожалуйста, сообщите об этом в редакцию (news@banki.ru).

