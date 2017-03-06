Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду февраля составила 8,07%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Банка России.

За вторую декаду прошлого месяца показатель равнялся 8,04%. Таким образом, рост составил 0,03 процентного пункта.

Ставка показала рост за декаду впервые с октября 2016 года (во второй декаде месяца она составила 8,79% против 8,66% за первую декаду).

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленная Центробанком на февраль базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляла 7,012%, на срок до 90 дней — 9,262%, от 91 до 180 дней — 9,339%, от 181-го дня до года — 9,712%, а свыше года — 9,790%.

Кроме того, регулятор установил базовый уровень доходности вкладов на март.

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на март
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на март

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на март 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.