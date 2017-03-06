Ставка показала рост за декаду впервые с октября 2016 года

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду февраля составила 8,07%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Банка России.

За вторую декаду прошлого месяца показатель равнялся 8,04%. Таким образом, рост составил 0,03 процентного пункта.

Ставка показала рост за декаду впервые с октября 2016 года (во второй декаде месяца она составила 8,79% против 8,66% за первую декаду).

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленная Центробанком на февраль базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляла 7,012%, на срок до 90 дней — 9,262%, от 91 до 180 дней — 9,339%, от 181-го дня до года — 9,712%, а свыше года — 9,790%.

Кроме того, регулятор установил базовый уровень доходности вкладов на март.