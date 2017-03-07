Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вчера одобрил ходатайство Альфа-Банка о досрочном возврате госпомощи в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) — почти 63 млрд рублей. Несмотря на выход из программы, банк рассчитывает сохранить все преференции по работе со средствами госбюджета и стратегических предприятий, которые она предусматривает, пишет «Коммерсант».

Альфа-Банк решил отказаться от участия в госпрограмме в начале года: 23 января банк направил соответствующее ходатайство в ЦБ, а 2 февраля — в АСВ. «В рамках процедуры возврата банк отдаст именно ценные бумаги, а не их денежный эквивалент, — уточнили в пресс-службе Минфина. — Цели, на которые будут направлены возвращенные средства, еще только будут определены в рамках бюджетного процесса».

Альфа-Банк решил выйти из программы спустя год после получения средств господдержки — 62,79 млрд рублей. На данный момент банк больше не нуждается в субординированном займе для выполнения обязательных нормативов, отмечалось в официальном комментарии кредитной организации относительно выхода из программы. Впрочем, по данным издания, банк не был согласен с жесткими требованиями программы.

Альфа-Банк намерен досрочно вернуть АСВ субординированный заем на 62,8 млрд рубле​й Альфа-Банк планирует досрочно вернуть субординированный заем, полученный от АСВ в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

В самой программе механизм досрочного возврата средств господдержки не закреплен. Однако в договоре о предоставлении субординированного займа между АСВ и Альфа-Банком от 25 декабря 2015 года такая возможность была предусмотрена. Банк вправе по согласованию с АСВ и при одобрении ЦБ досрочно вернуть госпомощь с уплатой процентов за фактический срок ее использования. По закону субординированный кредит можно досрочно вернуть только с согласия регулятора. По информации газеты, ЦБ намерен поддержать решение совета директоров АСВ по выходу Альфа-Банка из программы ОФЗ.

Примечательно, что несмотря на намерение досрочно выйти из госпрограммы докапитализации через ОФЗ, Альфа-Банк рассчитывает сохранить преференции, которые она дает.

В частности, участие в программе дает банкам доступ к привлечению и обслуживанию средств бюджета, госкомпаний, в том числе стратегически важных предприятий. Именно это, а не потребность в капитале, было ключевым фактором при принятии решения об участии в программе для многих банков. Альфа-Банк планирует «сохранить преференции в полном объеме», сообщили изданию в пресс-службе кредитной организации, отказавшись от дальнейших комментариев. Вероятность такого сценария весьма велика, говорит источник газеты в правительстве. По его словам, это можно сделать с помощью специального постановления правительства.