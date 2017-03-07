Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вчера одобрил ходатайство Альфа-Банка о досрочном возврате госпомощи в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) — почти 63 млрд рублей. Несмотря на выход из программы, банк рассчитывает сохранить все преференции по работе со средствами госбюджета и стратегических предприятий, которые она предусматривает, пишет «Коммерсант».
Альфа-Банк решил отказаться от участия в госпрограмме в начале года: 23 января банк направил соответствующее ходатайство в ЦБ, а 2 февраля — в АСВ. «В рамках процедуры возврата банк отдаст именно ценные бумаги, а не их денежный эквивалент, — уточнили в пресс-службе Минфина. — Цели, на которые будут направлены возвращенные средства, еще только будут определены в рамках бюджетного процесса».
Альфа-Банк решил выйти из программы спустя год после получения средств господдержки — 62,79 млрд рублей. На данный момент банк больше не нуждается в субординированном займе для выполнения обязательных нормативов, отмечалось в официальном комментарии кредитной организации относительно выхода из программы. Впрочем, по данным издания, банк не был согласен с жесткими требованиями программы.
Альфа-Банк планирует досрочно вернуть субординированный заем, полученный от АСВ в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
В самой программе механизм досрочного возврата средств господдержки не закреплен. Однако в договоре о предоставлении субординированного займа между АСВ и Альфа-Банком от 25 декабря 2015 года такая возможность была предусмотрена. Банк вправе по согласованию с АСВ и при одобрении ЦБ досрочно вернуть госпомощь с уплатой процентов за фактический срок ее использования. По закону субординированный кредит можно досрочно вернуть только с согласия регулятора. По информации газеты, ЦБ намерен поддержать решение совета директоров АСВ по выходу Альфа-Банка из программы ОФЗ.
Примечательно, что несмотря на намерение досрочно выйти из госпрограммы докапитализации через ОФЗ, Альфа-Банк рассчитывает сохранить преференции, которые она дает.
В частности, участие в программе дает банкам доступ к привлечению и обслуживанию средств бюджета, госкомпаний, в том числе стратегически важных предприятий. Именно это, а не потребность в капитале, было ключевым фактором при принятии решения об участии в программе для многих банков. Альфа-Банк планирует «сохранить преференции в полном объеме», сообщили изданию в пресс-службе кредитной организации, отказавшись от дальнейших комментариев. Вероятность такого сценария весьма велика, говорит источник газеты в правительстве. По его словам, это можно сделать с помощью специального постановления правительства.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 3 290,04 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 428,86 млрд, кредитный портфель — 2 039,54 млрд, обязательства перед населением — 1 029,21 млрд.