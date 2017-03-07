Российский рубль укрепился за февраль по номинальному курсу на 2,7% к доллару США и на 2,4% к евро, а по отношению к декабрю 2016 года — на 6,5% и 5,5% соответственно. Такие данные приводятся в сводке Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — феврале 2017 года» , опубликованной во вторник.

Средний номинальный курс доллара к рублю в феврале составил 58,39 рубля против 59,96 рубля в январе 2017-го, курс евро — 62,16 против 63,67 рубля. Средние номинальные курсы за два первых месяца текущего года — 59,17 рубля за доллар и 62,91 рубля за евро.

По сравнению с январем — февралем 2016-го номинальный курс рубля повысился за период с начала текущего года на 29,7% к доллару и на 34,2% к евро.

Реальный курс рубля к доллару, по оценке ЦБ, вырос в феврале на 2,3%, к евро — на 2,9%, а по отношению к декабрю прошлого года — на 6,1% и на 6,9% соответственно. Рост по отношению к двум первым месяцам прошлого года оценивается в январе — феврале 2017-го в 32,1% по доллару и 38,6% по евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 1,7% в феврале по отношению к январю, на 5,4% к декабрю 2016-го и на 34,5% — за двухмесячный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился, по оценке ЦБ, также на 1,7% отдельно за февраль, на 5,7% по сравнению с декабрем 2016-го и на 36,6% за два месяца в годовом выражении.



Как ранее пояснял Центробанк, эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют 35 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. В 2016 году крупнейшими торговыми партнерами РФ были Китай, Нидерланды, Германия, Италия и Белоруссия.