Экономике России в первую очередь требуется снизить зависимость от нефтяных цен. Такое мнение в интервью «Коммерсанту» высказал руководитель представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла.

«Самая главная реформа, которую необходимо осуществлять в первую очередь, — исключить избыточное влияние колебаний нефтяных цен на конкурентоспособность российских производителей. В прошлом цены на нефть в значительной степени определяли динамику экономических циклов в России», — сказал Ди Белла. По его словам, в основе этого влияния лежит роль бюджета как проводника колебаний нефтяных цен в экономику.

Для избавления от «нефтяной зависимости» России прежде всего необходимо обеспечить стабильные и предсказуемые макроэкономические условия, считает представитель МВФ.

«В этой связи принципиально важно принять новое бюджетное правило, которое разорвет зависимость между колебаниями нефтяных цен и колебаниями экономической активности и, следовательно, колебаниями конкурентоспособности», — подчеркнул собеседник издания.

Fitch в целом одобряет переходное бюджетное правило Минфина РФ Более высокие цены на нефть продолжат влиять на проводимую политику в России. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства Fitch Ratings.

По его словам, в России наблюдается определенная цикличность реформ. «Когда нефтяные цены на низком уровне, больше стимулов проводить реформы, потому что к этому толкают бюджетные ограничения. Но когда нефть дорогая, этого ограничения больше нет! Поэтому, хотя все понимают, в чем проблемы и что надо делать, реформы идут более медленно», — пояснил Ди Белла. Вот эту цикличность реформ, полагает он, необходимо преодолеть, если страна хочет повысить долгосрочный рост.



Напомним, 8 марта нефть марки Brent резко подешевела: цена на нее упала ниже 53 долларов за баррель, достигнув минимума с начала декабря прошлого года.