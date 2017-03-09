Главу одного из банков РФ обвинили в мошенничестве на 1,35 млрд рублей

Руководитель одного из столичных банков обвиняется в афере с векселями на 1,35 млрд рублей, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО Москвы. При этом название финучреждения не уточняется.



«Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве вынесено обвинение в отношении мужчины, который подозревается в хищении денежных средств кредитной организации», — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

Как выяснили сотрудники полиции, указанный гражданин, являясь единоличным исполнительным органом кредитной организации, владея информацией о финансовом положении и качестве активов своего банка, вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств. Для этого им был разработан план, согласно которому соучастники предоставили в кредитную организацию подложные векселя сторонних организаций, в том числе обладающих признаками фиктивности. Затем злоумышленник, действуя в обход установленного порядка проверки контрагентов и вопреки интересам банка, заключил от имени организации договоры купли-продажи подложных векселей. При этом он же, являясь членом кредитного комитета, одобрял сделки по их приобретению.

Таким образом, были совершены сделки от имени банка по приобретению подложных векселей организаций на общую сумму свыше 1,35 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).