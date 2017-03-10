МТС Банк показал самый большой рост портфеля POS-кредитов за 2016 год. Так, в период с 1 января 2016 года по 1 января 2017-го прирост составил более 400%, или 3,3 млрд рублей. Таковы данные компании Frank Research Group (Frank RG), с которыми ознакомился портал Банки.ру.

На начало текущего года объем портфеля POS-кредитов МТС Банка равнялся 4,1 млрд рублей. Таким образом, финучреждение занимает долю порядка 2% на рынке POS-кредитования (целевые кредиты на товары в торговых точках).

В МТС Банке не ответили на запрос Банки.ру.

Во Frank RG пояснили, что объем портфеля МТС Банка растет за счет продажи кредитов в салонах сотовой связи МТС. Кроме того, на результаты повлиял тот факт, что компания начала обмен данными с МТС Банком и теперь получает от него фактические цифры. Ранее данные оценивались иначе. Например, МТС Банк в отчетности по МСФО дает цифру только по общему объему потребкредитов, куда входят и кредиты наличными, и POS-кредиты. Это усложняло процесс вычленения доли «POSов» из общей суммы.

Тем не менее опрошенные порталом Банки.ру эксперты настаивают на том, что большую долю в формировании многомиллиардного портфеля POS-кредитов МТС Банку обеспечили именно кредитные продажи в салонах МТС.

«МТС Банк вошел в розничную сеть МТС только в 2016 году. Учитывая преференции группы, он получил максимальную долю выдач в салонах ретейлера. Этим объясняется столь значительный рост POS-кредитования банка», — отмечает руководитель службы целевого кредитования Почта Банка Андрей Павлов.

Старший вице-президент, директор департамента продаж целевых кредитов банка «Ренессанс Кредит» Сергей Васильев связывает рост POS-портфеля МТС Банка с двумя факторами. Во-первых, банк стал активно развивать данное направление бизнеса, имея при этом хорошую стартовую площадку в виде собственной розничной сети салонов. Во-вторых, в рассматриваемой ситуации имеет место математический эффект: игрок начал с низкой стартовой базы, поэтому высокие удельные темпы роста в данном случае вполне закономерны.

«Вообще МТС Банк — сейчас единственный игрок, продолжающий активно выдавать кредиты на мобильные телефоны, — заявляет источник на банковском рынке на условиях анонимности. — Большинство крупных игроков совсем ушло или разительно сократило выдачу POS-кредитов на сотовые телефоны из-за высокого уровня невозвратов по ним».

По оценкам Frank Research Group, на первом месте по объему портфеля POS-кредитов на 1 января 2017 года находится Хоум Кредит Банк с показателем в 54,3 млрд рублей, на втором — ОТП Банк (32,7 млрд), на третьем — банк «Ренессанс Кредит» (25,2 млрд). На эту «тройку» приходится более половины рынка POS-кредитов. Общий объем рынка на начало текущего года равнялся 211,2 млрд рублей (прирост за 12 месяцев на 9,4%).



Банк Портфель на 01.01.17, млрд руб. Портфель на 01.01.16, млрд руб. Прирост за 2016 год, млрд руб. Прирост за 2016 год, в % 1 Хоум Кредит 54,3 52,6 1,7 3,2% 2 ОТП Банк 32,7 32,3 0,3 1,1% 3 Ренессанс Кредит 25,2 16,7 8,5 50,9% 4 Альфа-Банк 24,2 28,4 -4,2 -14,8% 5 Сетелем Банк 17,5 13,9 3,6 25,7% 6 Почта Банк 16,8 13,6 3,1 22,8% 7 Русфинанс Банк 14,5 11,7 2,8 24,3% 8 Русский Стандарт 7,4 6,5 0,8 12,6% 9 Кредит Европа Банк 5,0 5,8 -0,9 -14,8% 10 МТС Банк 4,1 0,8 3,3 409,4%

Весь рынок 211,2 193,1 18,1 9,4%

Источник: Frank Research Group

Как видно из таблицы, в относительном выражении, помимо МТС Банка, значительный прирост показал также «Ренессанс Кредит». Его POS-портфель вырос за прошедший год в полтора раза.

В самом «Ренессанс Кредите» объясняют рост портфеля с 16,7 млрд до 25,2 млрд рублей повышенным спросом населения на целевые кредиты, наращиванием партнерской базы не только среди крупных розничных сетей, но и среди небольших локальных ретейлеров и выходом в новые для банка сегменты с точки зрения выдач POS-займов.

Этими же причинами в целом обусловлен рост портфеля Сетелем Банка, Русфинанс Банка и Почта Банка. В банке «Русский Стандарт» заявили, что увеличению объема портфеля POS-кредитов способствовало высокое качество новых выдач за счет более взвешенного подхода к оценке рисков.

«Ренессанс Кредит» вернулся в тройку лидеров POS-кредитования Спустя семь лет банк «Ренессанс Кредит» вернулся в тройку лидеров на рынке кредитования в торговых сетях (POS-кредитования). По данным на 1 декабря, он обогнал по объему таких кредитов Альфа-Банк, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Frank Research Group (FRG).

Можно сказать, что большинство игроков из POS-сегмента выросли по итогам года выше рынка. Однако Альфа-Банк и Кредит Европа Банк показали падение портфелей на 14,8%.

«На сегодняшний день мы придерживаемся стратегии долгосрочных отношений с клиентами. В рамках нее мы работаем по всем направлениям, касающимся потребительского кредитования, в том числе очень внимательно смотрим на входящий клиентский поток, оцениваем потенциальных партнеров для работы в данном канале. В рамках нашей стратегии чем большее количество финансовых услуг клиент сможет нам доверить, тем более продуктивным и взаимовыгодным будет наше сотрудничество», — прокомментировал снижение POS-портфеля на 4,2 млрд рублей начальник управления по развитию бизнеса массового сегмента розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Яблоков.

Ответа от Кредит Европа Банка получить не удалось.

«По мере улучшения экономики России и прекращения падения благосостояния населения мы видим, что спрос на банковские кредиты постепенно восстанавливается. Наиболее выраженная положительная динамика новых выдач в прошлом году отмечалась в сегменте POS-кредитования. Это произошло из-за сочетания высокой востребованности и доступности данных кредитов. То есть благодаря низкому среднему чеку спрос на данный вид кредитования сохраняется даже в условиях сократившихся доходов населения, а низкие риски позволяют банкам не сужать их предложения. Кроме того, активной выдаче данных кредитов часто способствовали акции в формате «0-0-Х», — говорит аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский.

В целом банкиры сходятся во мнении, что в самый топ POS-рынка МТС Банку в среднесрочной перспективе не попасть.

«Конкуренция среди топ-7 игроков рынка POS-кредитования очень высока. По итогам 2016 года эти банки занимали 89% всего рынка. Они усиленно работают над укреплением своих позиций в данном сегменте, поэтому, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе существенные изменения в составе семерки лидеров вряд ли произойдут», — полагает Сергей Васильев из «Ренессанс Кредита».

Андрей Павлов из Почта Банка также убежден, что попасть в перспективе в топ устоявшихся лидеров МТС Банку будет крайне сложно.

«Банк создает POS-направление с нуля, нужны инфраструктура, своя сеть, партнерская база, большое количество людей и грамотное управление, — комментирует он. — Кроме того, топ-7 банков сейчас прочно занимают свои позиции, сдавать их никто не намерен. В этой конкуренции МТС Банку необходимо найти эксклюзивные предложения и явные положительные отличия, что сделать в столь явной конкурентной среде непросто».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru