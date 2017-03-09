Банк СГБ меняет полное наименование, логотип и фирменный стиль в рамках ребрендинга. Как указано в пресс-релизе банка, распространенном в четверг, 9 марта, его новое название — публичное акционерное общество «Севергазбанк»; изменения уже отражены в ЕГРЮЛ и на сайте Банка России. Сокращенный вариант остается прежним: ПАО «Банк СГБ».

Напомним, что ранее кредитная организация уже использовала наименование «Севергазбанк» (полным названием было ОАО «Коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «Севергазбанк»). О переходе на название «Банк СГБ» (изначально — с организационно-правовой формой ОАО) сообщалось в конце 2012 года.

Текущий ребрендинг, как поясняется в сообщении, «отражает новый этап в жизни банка, связанный с новой стратегией развития, модернизацией ключевых банковских процессов и с интеграцией с крупнейшей в России группой негосударственных пенсионных фондов, консолидируемых ОАО «НПФ Газфонд пенсионные накопления». «В результате на финансовом рынке появляется бренд с уже известным многим именем «Севергазбанк», но с новым логотипом и с качественно другим внутренним содержанием», — отмечают в финучреждении.

В новом фирменном знаке использовано стилизованное изображение пламени. «Динамичность и устремленность его линий вверх олицетворяет желание совершенствоваться и двигаться вперед. Новая цветовая гамма сделала фирменный знак открытым и доступным. При этом четкий, ясный и запоминающийся символ призван обеспечить более эффективные коммуникации с клиентами и партнерами», — раскрывают в банке дизайнерскую идею и обещают, что «следующими шагами ребрендинга станут новый фирменный стиль, полиграфическая и сувенирная продукция, новый сайт банка и рекламная кампания».

В банке подчеркивают, что существенным фактором его развития является не только интеграция в создаваемую группу пенсионных фондов, но и стратегическое партнерство с НПФ «Газфонд пенсионные накопления», с которым банк уже реализует ряд проектов. С другим стратегическим партнером — УК «Лидер», ведущей управляющей компанией в секторе доверительного управления активами, — банк участвует в крупнейших по объему инвестиционных проектах.



По словам председателя правления Севергазбанка Максима Филатова, кредитное учреждение, опираясь на достигнутые ранее результаты, «стремится развивать новые компетенции, заметно улучшать качество и технологии обслуживания розничных и корпоративных клиентов». «Новое позиционирование связано с тем, что мы уже не являемся сугубо региональным банком, реализуем новые проекты в Санкт-Петербурге, Москве, развиваемся в новом для себя регионе — Волгоградской области. При этом банк сохраняет сильные позиции, высокий уровень лояльности и известности в традиционных регионах присутствия, успешно конкурируя с крупнейшими федеральными кредитными организациями по продуктовым условиям и другим параметрам. Если кратко, то мы являемся классическим универсальным банком, акцентируя усилия на повышении технологичности. Ребрендинг отражает более тесное сотрудничество с нашими стратегическими партнерами, расширение границ бизнеса и новые возможности для наших клиентов», — прокомментировал изменения глава банка.

В справке банка указано, что его офисы работают в Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Среди концессионных проектов, в которых участвует банк, — платная автодорога «Северный обход Одинцово» в Московской области, «Концессии водоснабжения» в Волгограде, строительство линии первого частного трамвая в Санкт-Петербурге и строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве.

ОАО «НПФ Газфонд пенсионные накопления» в 2016 году начало реорганизацию в форме присоединения негосударственных пенсионных фондов «КИТФинанс», «Наследие» и «Промагрофонд». Клиентами НПФ «Газфонд пенсионные накопления» являются более 1,3 млн человек, объем пенсионных накоплений превышает 165 млрд рублей.