Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Национальному банку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения относительно введения санкций в отношении банков, в которых есть государственная доля РФ. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов по итогам заседания совета.

«Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности относительно введения против них санкций», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Украинские националисты с 13 марта блокируют работу центрального отделения Сбербанка в Киеве. Они замуровали вход в отделение бетонными блоками, заложили ворота во двор мешками с песком, разбили возле офиса палатки и развели костры. При этом сотрудники правоохранительных органов в ситуацию не вмешиваются.

Радикалы требуют отозвать лицензию у украинской «дочки» Сбербанка и принять закон о запрете работы на Украине всех российских банков вообще. В связи с блокированием работы отделений банка радикалами Сбербанк на Украине ввел с 15 марта ограничения на выдачу наличных средств физическим лицам.

Сбербанк 7 марта сообщил, что готов обслуживать обладателей паспортов из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом в украинской «дочке» кредитной организации подчеркивали, что не обслуживают граждан ДНР и ЛНР.