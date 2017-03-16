Правительство планирует либерализовать требования к рейтингам банков, в которых могут размещать свои средства госкомпании. Уровень отсечения по рейтингу таких банков от АКРА может быть снижен на три ступени — с «А-» (RU) до «BBB-» (RU) в связи с тем, что банков с более высокими рейтингами оказалось недостаточно, пишет «Коммерсант».

«Недостаточно банков смогут соответствовать рейтингу «А-», — пояснил вносимые изменения собеседник издания в правительстве. — Нужно допустить к данной работе большее количество банков».

Проект постановления о требованиях к уровню рейтингов таких банков правительство планирует подготовить ко второму чтению законопроекта о правилах работы банков со средствами госкомпаний, госкорпораций и федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для ОПК. Законопроект и сопутствующие ему постановления должны быть приняты этой весной.

Рейтинг «А-» от АКРА означает «умеренно высокий уровень кредитоспособности» с «некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в России». В то же время рейтинг «BBB-» подразумевает «умеренную кредитоспособность» и «более высокую чувствительность» к указанным факторам.

Основное требование к банкам — получателям госсредств — капитал не менее 25 млрд рублей. На 1 февраля 2017 года этому критерию соответствовал 41 банк.

Вторым важным требованием на первом этапе было участие банка в программе докапитализации ОФЗ (таких финучреждений сейчас 33), а требования по рейтингам в законе отсутствовали. Норма с ОФЗ перестала быть репрезентативной после краха сразу двух банков в 2016 году — Татфондбанка и «Пересвета». Стало понятно, что получение ОФЗ не может быть критерием отбора банков-получателей. Поэтому было решено ввести требования по рейтингам от российских агентств.

Таким образом, желая исключить потенциально слабых игроков, Минфин чрезмерно ужесточил требования, что сократило число участников в несколько раз. На данный момент рейтинг «А-» и выше от АКРА имеют только шесть банков, из которых лишь пять соответствуют требованиям по капиталу. Рейтингу «BBB-» и выше сейчас соответствуют все банки, получившие рейтинги от АКРА, но только пять подходят по уровню капитала — Альфа-Банк, банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, «Национальный Клиринговый Центр», а также Газпромбанк.

По плану правительства альтернативой обязательному наличию рейтинга является прямое или косвенное владение банка государством. Также исключение сделано для банков под персональными санкциями — РНКБ, «Россия» и СМП Банк. Планируется, что банков с необходимым уровнем рейтинга «BBB-» и выше АКРА по мере получения станет вдвое больше, чем сейчас.