Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «ВиЭс Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», — говорится в документе.

Ограничения предполагают, в частности, запрет размещения в этих банках средств украинских госпредприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права Украины; запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.

«Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам», — отмечается в документе.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.

И в хвост, и в гривну Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции в отношении «дочек» российских банков. Представители радикальных движений организовали серию атак на отделения Сбербанка и Альфа-Банка. По мнению экспертов, уход российских банков приведет к плачевным последствиям для украинского финансового рынка.



В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банков, в капитале которых есть участие РФ. В понедельник радикалы заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис «дочки» Сбербанка в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова при необходимости всеми законными средствами отреагировать на ситуацию с «дочками» российских банков на Украине. «Ситуация на Украине пугает своей тенденцией к дальнейшей деградации, к усилению напряженности. В экономическом плане Украина перестает быть для иностранных, международных инвесторов надежным и предсказуемым местом, куда можно вкладывать деньги и где можно присутствовать в качестве субъекта экономической жизни», — сказал Песков.

Про мнению главы ВТБ Андрея Костина, санкции Украины в отношении российских «дочек» негативно скажутся на банках РФ. «Когда ты вкладываешь деньги в экономику страны и не можешь даже процент обратно получить, то это создает препятствия для дальнейшей деятельности российских финансовых институтов. Но я бы хотел сказать — это даже было признано вчера в заявлении НБУ (Нацбанк Украины. — Прим. ред.) — мы всегда четко выполняли все обязательства, все нормативы, ответственно проводили политику в отношении наших клиентов. Мы их будем поддерживать и дальше», — заявил глава ВТБ.

Однако в ЦБ заверили, что самый негативный сценарий санкций на Украине не повредит устойчивости госбанков. «Банк России проводит с банками, имеющими активы на Украине, работу по моделированию негативного сценария, в том числе и сценария полного обесценения этих инвестиций. По сделанным оценкам с учетом незначительного объема этих инвестиций в балансах российских банковских групп и уже созданных под их обесценение резервов даже самый негативный сценарий не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость», — отметил представитель ЦБ.