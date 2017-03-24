Банк России и участники финансового рынка подготовят и внедрят KPI — ключевые показатели эффективности деятельности для банков. Соответствующее решение было принято недавно — в 2017 году, пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью и. о. директора департамента развития финрынков ЦБ Алексея Орлова в адрес главы Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна.

«Принято решение о распространении механизма «233 KPIs» на новые сегменты финансового рынка, в том числе банковский. В связи с этим весной текущего года будет проведена встреча, на которой будет подробно представлен процесс работы с предложениями профессионального сообщества, а также планируется обсуждение приоритетных для банковской отрасли вопросов развития финансового рынка», — говорится в письме Центробанка.

Глава АРБ Гарегин Тосунян считает, что распространение «233 KPIs» на банки означает перевод ожиданий и прогнозов в задачи и цели, которые необходимо будет исполнять не только кредитным организациям, но и ЦБ.

«Мы позитивно оцениваем эту инициативу. Она станет не только способом оценки участников рынка, но и в какой-то степени — самого регулятора», — сказал он.

В свою очередь, мегарегулятор будет получать более качественную обратную связь от ключевого сектора финансового рынка — банковского. При этом, отметил Вячеслав Путиловский из «Эксперт РА», у ЦБ нет жесткой обязанности что-либо реализовывать в рамках механизма. Однако регулятору в рамках обсуждений придется обосновывать изменение сроков или иных ранее оговоренных параметров.

Первая встреча в рамках нового процесса запланирована на 30 марта, сообщили изданию два участника рынка. Эти предложения сгруппированы по нескольким направлениям в зависимости от сегмента финрынка: страхование, пенсионное обеспечение, инвестфонды, микрофинансирование, рейтинговые агентства и прочие. Однако банков в периметре «233 KPIs» до сих пор нет.

Сбор предложений по «233 KPIs» ежегодно проходит в ноябре, обсуждение и утверждение показателей эффективности осуществляется в декабре. Таким образом, достигать новых показателей кредитным организациям, вероятно, придется уже с 2018 года.