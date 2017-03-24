Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 марта, принял решение понизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем», — отмечается в пресс-релизе Центробанка.



В Банке России сообщили, что регулятор будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II—III кварталах.



«Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку. Данное решение обусловлено тем, что уровень инфляции остается ниже прогнозируемого, а курс рубля — стабильным. В то же самое время требуются меры по стимулированию экономического роста. За снижением ключевой ставки, очевидно, продолжится тенденция к снижению стоимости заемных средств, как следствие, ускорится рост кредитования физических лиц», — прокомментировал начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрий Лепетиков.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля.

Эксперты ожидали, что регулятор сохранит верность консервативной политике, несмотря на все основания для снижения ставки.

Ранее, 16 сентября 2016 года, ключевая ставка была снижена на 0,5 процентного пункта до 10% годовых.