УВД Центрального административного округа Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, в результате которого банку «Открытие» был причинен ущерб в размере более 80 млн долларов. Как считают правоохранители, для маскировки преступления была использована процедура упрощенного банкротства заемщика, которую инициировала аффилированная с ним фирма, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело по факту «мошенничества в сфере кредитования» (ст. 159.1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным НОМОС-Банком (сейчас банк «Открытие») ЗАО «Негоциант». Договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 млн долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве. Как говорится в материалах дела, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заемщика более 80 млн долларов (свыше 5 млрд рублей по тогдашнему курсу ЦБ).

Однако в 2015 году «Негоциант» неожиданно заявил о невозможности возвращения одному из своих деловых партнеров — ООО «Нордстрой» — части займа в размере около 4 млн рублей. ООО обратилось в третейский суд. Ответчик наличия задолженности не отрицал, и суд принял решение в пользу истца. Впоследствии Арбитражный суд Москвы вынес определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Попытка банка обжаловать это решение в ноябре прошлого года в Арбитражном суде Московского округа успехом не увенчалась. Между тем «Нордстрой» подал в арбитраж Москвы иск о признании должника банкротом по упрощенной схеме, который был удовлетворен.

Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка. Дело в том, что, как настаивали в своих жалобах представители «Открытия», у ЗАО «Негоциант» в действительности отсутствует и никогда не существовала задолженность перед ООО «Нордстрой», а само третейское разбирательство было инициировано двумя компаниями исключительно в целях последующего контролируемого банкротства ЗАО по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

Более того, отмечали банкиры, «Негоциант» ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности. Кроме того, утверждали банкиры, обе фирмы являлись аффилированными.

Между тем ранее препятствием для расследования истории с кредитом и банкротством было то обстоятельство, что в решениях арбитражных судов, в которые обращались с жалобами банкиры, говорилось, что «процедура проверки и исследования доказательств, на основе которых принято решение третейского суда, не предусмотрена Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации». Однако вскоре ситуация может измениться. На днях ВС РФ, куда поступила жалоба «Открытия», пришел к выводу, что суд кассационной инстанции «не оценил доводы банка о недобросовестном поведении участников третейского разбирательства и о злоупотреблении правом с их стороны».

Тем самым не были применены положения постановления пленума ВС от 23 июня 2015 года, в котором говорится, что, «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота». Сокрытие же сторонами в третейском суде ряда имеющих значение для разбирательства сведений ВС счел нарушением Гражданского кодекса. В связи с этим жалоба «Открытия» передана для рассмотрения в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Таким образом, не исключено, что в ходе этого рассмотрения будет создан прецедент, при котором в кассационной инстанции, по сути, заново могут исследоваться все обстоятельства ликвидации той или иной коммерческой структуры, чего до сих пор в судебной практике не было.