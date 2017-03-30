В Сети появились очередные мошеннические сайты, копирующие официальный стиль портала Банки.ру. Для большего сходства на одном из них даже размещен баннер Х премии «Банк года».

На сайтах moneybanki.click и banki-com.ulikes.ru предлагается оформить некий «запрос для возврата средств». Видимо, имеется в виду помощь в получении страховых выплат от Агентства по страхованию вкладов. Пользователя просят указать номер карты (примечательно, что в предыдущих случаях также нужно было сразу указать срок ее действия и CVV/CVC-код), имя и фамилию и необходимую сумму возврата. Также сообщается: «Для подачи заявки вы получите SMS-Code».

Обращаем внимание наших читателей, что сайт не имеет никакого отношения к холдингу Банки.ру. В холдинг Банки.ру входят официальные сайты: Banki.ru, Bankir.ru, Infobank.by, Allbanks.ru, Finparty.ru и Mycreditinfo.ru. Также в собственности холдинга находится портал Banki.ua, однако на текущий момент он не функционирует. Кроме того, основателю Банки.ру Филиппу Ильину-Адаеву принадлежит портал Bankir.com.

В любом случае при переходе на данные порталы по кросс-ссылкам внимательно проверяйте их написание в адресной строке.

Напоминаем: не вводите никакие персональные данные на сомнительных сайтах, особенно если речь идет о реквизитах вашей активной банковской карты. CVV-код и CVC-код не имеют права спрашивать даже операторы кол-центра банка — эмитента карты. Данные коды обычно используются для оплаты товаров и услуг или денежных переводов.

В случае обнаружения в Сети других сайтов — дублеров Банки.ру, пожалуйста, сообщите об этом в редакцию (news@banki.ru).



Ранее портал Банки.ру уже писал об аналогичных мошеннических сайтах money-banki.ru, p2p-banki.ru, banki-p2p.ru и banki-ru.life, предлагающих такие же услуги.