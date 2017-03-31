Крупное коллекторское агентство «Морган» (входило в топ-10) создало прецедент на рынке взыскания. В начале 2016 года компания прекратила свою деятельность. На тот момент у нее было порядка 500—700 тыс. кредитов на сумму более 20 млрд рублей, купленных ранее у банков. Взыскание их прекратилось. Однако неожиданно должники сами вспомнили о кредиторе, пишет «Коммерсант».

«Мы регулярно получаем звонки должников компании «Морган», которые хотят погасить свой долг, — говорит директор Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. — Люди ищут, куда внести платежи». С начала года в НАПКА, куда ранее входило это агентство, поступило более 50 обращений. По оценкам ассоциации, минимальное количество должников Morgan, у которых уже появилось желание вернуть долг и возникли проблемы с погашением, — около 5—7 тыс. человек.

Должники радовались пропаже коллектора, который перестал взыскивать с них долги, около года. «Забыв» о «Моргане» и приобретенных им кредитах, некоторые заемщики решили снова занять у банка. Тогда выяснилось, что старые долги никуда не делись из кредитных историй, а получить новую ссуду при наличии просрочки невозможно. По закону с марта 2015 года все коллекторские агентства обязаны передавать информацию об обслуживаемых долгах в бюро кредитных историй (БКИ). Данные о кредитах хранятся в БКИ десять лет.

Разыскать коллектора самостоятельно у должников не вышло. «Морган» юридически существует, однако физически компания деятельность не ведет, а номера ее телефонов не действуют. Вернуть долг оказалось некому.

Коллекторское агентство Morgan свернуло деятельность без объяснения причин Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) исключила из своего состава агентство Morgan. Официальная причина — неуплата членских взносов в положенный срок. Впрочем, участники рынка указывают, что агентство свернуло свою деятельность, а его руководство исчезло, пишет «Коммерсант».

Но эксперты указывают, что выход из ситуации есть. «Должники «Моргана» могут обратиться к нотариусу и внести оставшуюся сумму долга в нотариальный депозит, таким образом погасив его», — поясняет партнер юридической компании «Юрпартнеръ» Александр Федоров. «По просьбе клиента нотариус выдает квитанцию или справку о внесении денежных средств, с которой гражданин может обратиться в БКИ для исправления кредитной истории», — говорит он.

При этом законом не установлен срок хранения денег в депозите нотариуса. В любой момент до их получения кредитором гражданин может обратиться к нотариусу с заявлением о возврате средств. Таким образом, теоретически можно погасить долг, исправить историю и забрать деньги обратно.

Впрочем, не исключено, что возвращать долги все же придется. По словам участников рынка, часть цессионного портфеля «Моргана» уже приобрело одно из действующих коллекторских агентств. Не исключено, что со временем найдется наследник и оставшегося портфеля.