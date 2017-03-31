Россельхозбанк (РСХБ) в этом году получит еще 30 млрд рублей сверх запланированных 5 млрд рублей. Таким образом, государство поддержит РСХБ, который окончил очередной год с отрицательным финансовым результатом, пишет «Коммерсант».

Убыток банка по МСФО за 2016 год составил 58,92 млрд рублей. РСХБ показывает убытки третий год подряд. Последний раз положительный финансовый результат по МСФО у РСХБ был в 2013 году, тогда его чистая прибыль была на уровне 729 млн рублей.

По прогнозам зампреда правления РСХБ Кирилла Левина, банк выйдет на «слабоположительный» финансовый результат «максимум через два года». Пока же капитал банка будет поддерживать государство (РСХБ на 100% государственный банк). Вчера департамент корпоративных отношений ЦБ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций РСХБ общим объемом 5 млрд рублей. Эти средства на докапитализацию банка были предусмотрены законом о бюджете на 2017 год.

Однако помимо запланированной помощи РСХБ получит дополнительную, причем в гораздо большем объеме. Как сообщил изданию источник в финансово-экономическом блоке правительства, банку планируется предоставить напрямую в капитал первого уровня 30 млрд рублей. Это потребует внесения изменений в закон о бюджете на 2017 год.

Источником этих средств, по данным издания, станут облигации федерального займа (ОФЗ), которые Альфа-Банк, участвовавший в программе капитализации банков, решил вернуть досрочно. Всего по этой программе Альфа-Банк получил 63 млрд рублей. Левин подтвердил, что у государства есть такие планы. Он указал, что поддержка не будет связана с общей программой докапитализации банков через ОФЗ, отказавшись комментировать детали.

Альфа-Банк намерен досрочно вернуть АСВ субординированный заем на 62,8 млрд рубле​й Альфа-Банк планирует досрочно вернуть субординированный заем, полученный от АСВ в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

Помимо помощи государства РСХБ рассчитывает и на привлечение капитала с рынка. По словам Левина, банк рассматривает возможность рыночного размещения в конце этого года бессрочных облигаций. Такие бумаги учитываются в капитале. РСХБ уже размещал бессрочные субординированные облигации на 15 млрд рублей в 2016 году. Однако новый выпуск будет ориентирован в том числе на физических лиц и должен стать альтернативой банковским вкладам благодаря своей более высокой доходности, подчеркнул Левин.

