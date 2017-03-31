По мнению директора по инновациям банка «Открытие», в будущем банкиры, которые являются посредниками в сделках, станут не нужны

Большинство профессий в банковской отрасли при переходе на цифровую технологию исчезнет, считает директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев.

«Большинство профессий в банковской отрасли при переходе на цифровую технологию прекратит свое существование. В скором времени в блокчейн будет переведено большинство торговых операций. Банкинг в торговле прекратит свое существование. В мире будет движение в сторону того, чтобы торговля перешла в виртуальную реальность. Может, даже в очках (очки виртуальной реальности. — Прим. ред.) это будет», — отметил Благирев в ходе конференции Fintech Russia.

Он также добавил, что в будущем банкиры, которые являются посредниками в сделках, станут не нужны.

Осенью 2016 года глава компании QIWI Сергей Солонин заявлял, что через десять лет из финансового сектора может уйти порядка 30—40% трудящихся в нем россиян. «Я считаю, что уменьшится количество (занятых в финсекторе), потому что уменьшится количество офисов (финансовых организаций), физических офисов будет меньше. Десять лет не такой уж большой срок, поэтому, я думаю, будет минус 30—40% (сотрудников), вот такие перспективы нас ожидают», — отмечал Солонин.

По мнению главы QIWI, в ближайшие годы будет повышаться производительность труда, что и приведет к сокращению числа физических офисов финансовых организаций. Со своей стороны, глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что сейчас в финансовом секторе трудится около 1 млн человек.

Добавим, в кризисные 2,5 года количество сотрудников крупных и средних банков сократилось почти на 120 тыс. человек, это около 15% банковских сотрудников. Часть уволенных устроилась на более низкие позиции, другим пришлось менять сферу деятельности, отмечали специалисты кадровых агентств. Сокращению числа банковских сотрудников способствовал, в частности, переход расчетов на удаленные каналы. По данным ЦБ, если на конец 2014 года в России насчитывалось почти 42 тыс. структурных подразделений банков, то по состоянию на 1 сентября 2016-го их осталось около 35 тыс. То есть было сокращено более 7 тыс. отделений.

Порядка 350 тыс. россиян могут лишиться работы в финсекторе через десять лет Через 10 лет из финансового сектора может уйти порядка 30–40% трудящихся в нем россиян, прогнозирует глава компании QIWI Сергей Солонин.