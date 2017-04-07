Сделка по продаже украинской «дочки» Сбербанка не предусматривает денежной составляющей. Стороны сделки договорились об обмене активами, пишет «Новая газета».
Как сообщалось, новыми владельцами 100% украинской «дочки» Сбербанка станут инвестиционный консорциум латвийского Norvik Banka, контролируемого Григорием Гусельниковым, и белорусская компания, принадлежащая сыну основного владельца компании «Руснефть» и группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву. Гусельников через Norvik Banka получит 45%, Саид Гуцериев — 55%. Была названа и сумма сделки — 130 млн долларов, что меньше собственного капитала банка.
По информации издания, Гусельников передает Сбербанку 98% Вятка-Банка, который контролируется им с 2014 года.
Кроме того, он передает Сбербанку земельный участок в Московской области, оцененный в 13,6 млн долларов, гостиницы «Хилтон Екатеринбург» (19,8 млн долларов) и «Хилтон Можайск» (25,5 млн долларов), а также рефинансированные кредиты на сумму 23,4 млн долларов, полученные операторами гостиниц «Хилтон Киров» и «Хилтон Пермь».
Информация о том, что в сделке о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина) отсутствует денежная составляющая, не соответствует действительности. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе банка. «В рамках подписанных соглашений условия сделки не раскрываются», — отметили в пресс-службе.
В распоряжении «Новой» оказались документы, из которых следует, что переговоры о продаже украинской «дочки» начались еще в прошлом году. Как сообщал ранее «Коммерсант», Сбербанк обсуждал с потенциальными покупателями существенно более высокую сумму сделки, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта, значительно скорректировали ситуацию. Еще больше, чем санкции, ситуацию усугубили акции украинских радикалов, которые блокировали офисы и создавали паническую обстановку вокруг банка. Стало очевидно, что Сбербанку необходимо как можно быстрее продать банк, и продавец пошел на уступки по цене, чтобы максимально ускорить сделку.
В итоге сумма сделки оказалась даже меньше рыночной стоимости полутора сотен объектов недвижимости, находящихся в собственности украинской «дочки» Сбербанка (это помещения по всей Украине, в которых работали банковские отделения), отмечает издание.
Сбербанк заключил договор о продаже дочернего украинского банка (ПАО «Сбербанк») консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и частной компании из Белоруссии.