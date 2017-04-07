Сделка по продаже «дочки» на Украине Сбербанка не предусматривает денежной составляющей

Сделка по продаже украинской «дочки» Сбербанка не предусматривает денежной составляющей. Стороны сделки договорились об обмене активами, пишет «Новая газета».

Как сообщалось, новыми владельцами 100% украинской «дочки» Сбербанка станут инвестиционный консорциум латвийского Norvik Banka, контролируемого Григорием Гусельниковым, и белорусская компания, принадлежащая сыну основного владельца компании «Руснефть» и группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву. Гусельников через Norvik Banka получит 45%, Саид Гуцериев — 55%. Была названа и сумма сделки — 130 млн долларов, что меньше собственного капитала банка.

По информации издания, Гусельников передает Сбербанку 98% Вятка-Банка, который контролируется им с 2014 года.

Кроме того, он передает Сбербанку земельный участок в Московской области, оцененный в 13,6 млн долларов, гостиницы «Хилтон Екатеринбург» (19,8 млн долларов) и «Хилтон Можайск» (25,5 млн долларов), а также рефинансированные кредиты на сумму 23,4 млн долларов, полученные операторами гостиниц «Хилтон Киров» и «Хилтон Пермь».

​Сбербанк опроверг информацию о безденежном характере сделки на Украине Информация о том, что в сделке о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина) отсутствует денежная составляющая, не соответствует действительности. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе банка. «В рамках подписанных соглашений условия сделки не раскрываются», — отметили в пресс-службе.



В распоряжении «Новой» оказались документы, из которых следует, что переговоры о продаже украинской «дочки» начались еще в прошлом году. Как сообщал ранее «Коммерсант», Сбербанк обсуждал с потенциальными покупателями существенно более высокую сумму сделки, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта, значительно скорректировали ситуацию. Еще больше, чем санкции, ситуацию усугубили акции украинских радикалов, которые блокировали офисы и создавали паническую обстановку вокруг банка. Стало очевидно, что Сбербанку необходимо как можно быстрее продать банк, и продавец пошел на уступки по цене, чтобы максимально ускорить сделку.



В итоге сумма сделки оказалась даже меньше рыночной стоимости полутора сотен объектов недвижимости, находящихся в собственности украинской «дочки» Сбербанка (это помещения по всей Украине, в которых работали банковские отделения), отмечает издание.