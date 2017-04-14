Банки избавят от необходимости начисления налогов с перешедших им залогов в виде недвижимости. Банк России вместе с банкирами смог переубедить Минфин, который год назад настоял на обложении такого имущества налогом. Теперь банки смогут вернуть уплаченный налог — примерно 3 млрд рублей за 2016 год, пишет «Коммерсант».

На днях Федеральная налоговая служба (ФНС) довела до сведения нижестоящих налоговых инспекций письмо Минфина по налогообложению недвижимости на балансах банков. В 2016 году Минфин выпустил разъяснения, согласно которым банки должны начислять налог на имущество по объектам недвижимости, временно не используемым в основной деятельности, и долгосрочным активам, а также предназначенным для перепродажи. Такое имущество учитывается в бухучете на счетах 619, 620 и 621. В основном это недвижимость, полученная в качестве отступного по кредитам. В письме, которое обнародовала ФНС, Минфин изменил свою позицию, указав, что ранее выпущенные на эту тему письма отменяются и имущество, учитываемое на вышеназванных счетах, налогом на имущество не облагается.

В Минфине изданию пояснили, что изменение позиции связано с «многочисленными обращениями кредитных организаций». Вопрос определения налоговой базы по налогу на указанное имущество был дополнительно рассмотрен с участием Банка России, уточнили в министерстве. Так, 28 марта ЦБ направил в Минфин письмо, указав, что объекты недвижимого имущества (временно не используемые в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, полученные по договорам отступного, залога) основными средствами не являются. Налоговый кодекс предусматривает начисление налога на имущество лишь с основных средств. Следовательно, имущество, учитываемое на счетах 619, 620 и 621, не может являться объектом налогообложения, резюмировал ЦБ. Минфин с этой позицией согласился.

Теперь банки вправе вернуть излишне уплаченный налог, подтвердили в Минфине. По подсчетам аналитиков, сумма, которую банки благодаря изменению позиции Минфина смогут вернуть из бюджета, существенная. «Общая стоимость имущества, учитываемого банками на счетах 619, 620 и 621, составляет 140 миллиардов рублей, — отметил руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. — При ставке налога 2,2% получаем экономию по налогу на имущество приблизительно 3 миллиарда рублей».