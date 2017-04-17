По факту хищения средств со счетов бывшего генерального директора ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» Анатолия Сынаха в ныне лишенном лицензии Анкор Банке проведена доследственная проверка. Выяснилось, что 260 млн рублей под видом займа были выведены на постороннюю фирму, пишет «Коммерсант».

Поводом для проверки послужило заявление в правоохранительные органы вдовы Анатолия Сынаха Ирины. Как следует из обращения Ирины Сынах, ее супруг долгое время дружил с создателем известной шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андреем Коркуновым и по этой причине разместил в Анкор Банке, где последний был президентом, более 260 млн рублей.

Исчезновение денег со счета своего мужа супруга обнаружила после вступления в права наследства. Как заявила сыщикам Сынах, она не раз обращалась как к сотрудникам банка, так и непосредственно к Андрею Коркунову с требованием предоставить ей информацию о движении денежных средств супруга, однако ей в ответ лишь сообщили, что на счетах покойного находится немногим более 10 млн рублей.

В ходе проверки сыщики получили судебное решение о предоставлении им выписки со счета Сынаха и выяснили, что почти все его деньги были перечислены некоему ООО «Дисконт финанс» в виде займа. Причем средства ушли со счета бизнесмена в тот момент, когда он находился в больнице в Израиле, а проценты по займу ООО начало платить с даты его смерти. Оперативники предположили, что деньги были перечислены лицами, хорошо знавшими о тяжелом состоянии предпринимателя и понимавшими, что вряд ли он за ними скоро вернется, а проценты начали перечислять, чтобы создать видимость легальности займа. При этом в самом банке сыщикам сообщили, что официальных поручений о выдаче займа от Сынаха не поступало, якобы имело место устное распоряжение по телефону, однако точно вспомнить, когда и при каких обстоятельствах оно было дано, никто не сумел. Опросить самого Коркунова не удалось, по некоторым данным, он находится за границей. Кстати, как сообщили газете в АСВ, на днях в банк был назначен конкурсный управляющий, которому, возможно, удастся установить все обстоятельства оформления этого займа.

Еще около 80 млн рублей после смерти бизнесмена были сняты с его банковских карточек.

По данным издания, доследственная проверка уже завершена, ее материалы для принятия процессуального решения направлены в следственные органы УВД Центрального округа Москвы, они находятся на контроле у прокурора ЦАО Михаила Устиновского.