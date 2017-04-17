Решение повысить пенсионный возраст позволит увеличить размеры страховых пенсий за счет роста поступлений в Пенсионный фонд, пишут «Известия» . Так, при повышении возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и женщин к 2030 году средний размер пенсии может увеличиться на 30% в реальном выражении, подсчитали в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) при Минфине.

«Если сейчас средняя пенсия составляет 13 тысяч рублей, то в 2030 году в нынешних ценах она составит 17 тысяч рублей. То есть повышение пенсионного возраста в данной конфигурации даст дополнительную индексацию на 4 тысячи рублей», — сообщил изданию директор НИФИ Владимир Назаров.

Он подчеркнул, что на начальном этапе индексация могла бы быть небольшой: всего 1—2% в год. При составлении расчетов экспертная группа исходила из того, что пенсия будет индексироваться как неработающим, так и работающим пенсионерам. По словам эксперта, если пенсионный возраст будет увеличен, то правительство сможет индексировать пенсию работающим пенсионерам, потому что работают сейчас как раз пенсионеры в возрасте до 65 лет.

По мнению источника издания, близкого к правительству, необходимо сразу установить, что сэкономленные средства бюджета от повышения пенсионного возраста пойдут именно на увеличение пенсий, а не на какие-либо другие нужды государства. Исключением может быть только финансирование дефицита бюджета Пенсионного фонда, на которое федеральный бюджет ежегодно тратит около 1 трлн рублей.

«У нас система очень разбалансирована, и все отдать только на повышение пенсий нельзя. Что-то надо отдать на дефицит пенсионной системы. Можно просто зафиксировать нынешний трансферт и не снижать его. Все остальное пошло бы на рост пенсий», — предложил он.

Эксперты рассчитали ускорение роста ВВП при повышении пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России позволит ускорить рост ВВП на 0,3—0,5 процентного пункта в год. Такие данные исследования главы Экономической экспертной группы Евсея Гурвича и его коллег Марии Ивановой и Алексея Балаева приводит «Коммерсант».

Ежегодное повышение пенсионного возраста на полгода принесет прибавку в страховую часть 350 рублей (то есть плюс 5%), полагает руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Евгений Биезбардис.

«Впоследствии численность пенсионеров будет увеличиваться, а количество вновь выходящих на пенсию, скорее всего, уменьшится, так что в будущем прибавка может быть чуть выше», — пояснил он свои расчеты.

Между тем официально правительство пока не давало поручения о проработке вопроса повышения пенсионного возраста.