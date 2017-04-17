Федеральная налоговая служба (ФНС) призывает инспекторов ослабить давление на бизнес и перестать доначислять налоги за формальные нарушения, например неверную подпись в документах. Как проводить проверки и доказывать незаконные схемы, ФНС разъяснила в письме, направленном своим сотрудникам, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Главное — это реальность операции, например получила ли компания товары или услуги.

Последние годы бизнес жалуется, что налоговики доначисляют налоги из-за формальных нарушений, а вышестоящие инстанции и суды их одобряют. По словам управляющего партнера «Щекин и партнеры» Дениса Щекина, из-за «пробюджетной позиции судов» бизнес практически перестал судиться.



В письме ФНС дает инструкцию, как определять необоснованность налоговой выгоды, например незаконное получение вычета по НДС. Кроме того, ФНС четко указывает: допрос или экспертиза почерка на документах не могут сами по себе быть основаниями для доначислений. Главное — была ли на самом деле выполнена работа именно контрагентом. А если компанию подозревают в том, что она знала о нарушении, нужно доказывать ее взаимозависимость с контрагентом или подконтрольность ему либо что операция вообще не была выполнена.

Также ФНС указывает на новые критерии, по которым компании и налоговики должны проверять контрагентов. Претензии могут возникнуть, например, если руководитель компании не встречался с контрагентом при обсуждении условий поставок или подписании договора; или он не знает, где находится склад, торговые площади и сам контрагент; не может объяснить, откуда узнал о контрагенте, а о нем нет ни рекламы, ни рекомендаций, ни даже сайта. Еще один повод — отсутствие лицензии для выполнения работ.

Инспектор должен смотреть, соответствует ли сделка общей бизнес-логике, объясняет подписавший письмо замруководителя ФНС Даниил Егоров (курирует контрольный блок).

Проверять компания должна только первого контрагента в цепочке, следует из письма. Но именно он должен оказать услугу, предупреждает замруководителя ФНС Сергей Аракелов.

Самим же налоговикам надо искать реальных бенефициаров налоговых схем. Это только первый шаг, предупреждает Егоров, налоговики должны определять суть схемы, для чего она создавалась, и искать конечного бенефициара.

Теперь надо посмотреть, будут ли налоговики следовать письму, говорят бизнесмены.