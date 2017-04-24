Банк «Образование» готовился к отзыву лицензии, которой лишился 20 апреля: он почти полностью расплатился с компаниями и состоятельными клиентами — осталось не более 300 млн рублей. Средства населения банк возвращал тем, у кого подходили сроки погашений, и VIP-вкладчикам, чьи депозиты не подпали бы под компенсацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). При этом вкладчиков кредитная организация оставила на попечение АСВ, пишут «Ведомости».

«У банка был запас прочности, это позволило сдуть активы и расплатиться с корпоративными клиентами и другими банками», — говорит один из источников издания, близких к банку.

Из отчетности банка на 1 апреля (есть в распоряжении «Ведомостей») следует, что в марте банку пришлось выплатить вкладчикам и компаниям 12,8 млрд рублей. Банк вернул 3,5 млрд рублей кредитным организациям (остался должен 0,4 млрд рублей), еще 6 млрд рублей — юридическим лицам, разместившим в банке средства (остался должен 2,6 млрд рублей). Населению банк раздал 3,3 млрд рублей, и на 1 апреля задолженность перед физическими лицами составляет 20,1 млрд рублей.

​АСВ: вкладчикам банка «Образование» выплатят 21,2 млрд рублей По предварительной информации размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками банка «Образование» составит 21,2 млрд рублей, сообщили Банки.ру в АСВ.



Банк смог выплатить эти средства за счет продажи портфеля ценных бумаг (на 6,2 млрд рублей), возврата средств, размещенных в других банках (1,4 млрд рублей), а также платежей по кредитам (3,32 млрд рублей).

В течение последнего года в банке прошло три проверки ЦБ, говорят два человека, близких к «Образованию», и подтверждает контрагент кредитной организации. По итогам первой банк сформировал резервы на 1,7 млрд рублей, по итогам второй — около 5 млрд рублей, третьей — еще 2 млрд рублей, перечисляют два собеседника газеты. По их словам, у банка на протяжении 2016—2017 годов действовал ряд ограничений, в том числе на списание средств юрлицами и привлечение вкладов.

Ситуация, когда банк до отзыва лицензии расплачивается с крупными кредиторами, которых ждет третья очередь, складывается нечасто. Скорее всего, это были клиенты, не чужие банку, и он хотел с ними расплатиться, говорит собственник одного из рухнувших банков. «В такой ситуации банкиры действуют по логике: своим заплатим, а остальные получат средства за счет государства. Другой вопрос — почему это позволил сделать ЦБ», — недоумевает собеседник издания, ЦБ должен был ввести в банк временную администрацию, ведь фактически платежи по кредитам ушли мимо АСВ.

Впрочем, не исключено, что выплаты могут быть оспорены АСВ и вернутся в конкурсную массу, допускает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов.