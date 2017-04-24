Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник опустился до минимума с июля 2015 года.

Стоимость американской валюты снижалась до 55,76 рубля. При этом к 13:17 мск курс доллара составил 55,78 рубля, опустившись на 0,68 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

К этому времени курс евро вырос на 0,07 рубля до 60,64 рубля.

«Доллар снижается на фоне роста аппетита к рисковым активам. Победа в первом туре на президентских выборах во Франции центриста Эммануэля Макрона заметно отодвигает опасения в отношении евро и экономики региона в целом. Как известно, позиции Макрона — целостность ЕС и ориентир на глобализацию. Рубль пока сохраняет привлекательность. Поддержку национальной валюте продолжают оказывать фактор налоговых платежей, восстановление нефтяных цен. Плюс стоит отметить определенный рост оптимизма в отношении рисковых активов после итогов первого тура президентских выборов во Франции. Вместе с тем вторая половина недели может оказаться куда менее позитивной для российской валюты. Постепенное угасание электорального оптимизма, сохранение геополитических рисков, предстоящие продолжительные выходные, слабая нефть и решение ЦБ по ставке — все это будет довлеть над рублем, который в итоге может сдержанно отступить (57 рублей за доллар). Краткосрочные ориентиры по паре доллар/рубль: 55,6—56,4», — говорят аналитики Нордеа Банка.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, диапазон 55,8—57,5 рубля за доллар, в котором пара доллар/рубль находится с конца марта, пока сохраняет актуальность. «Однако, на наш взгляд, в условиях позитивного спроса на риск на глобальных рынках и пика налогового периода внутри РФ пара доллар/рубль может пойти на очередное обновление многомесячных минимумов. Пробой локальных минимумов в 55,8 рубля за доллар может открыть дорогу к следующей цели — 55 рублей за доллар, — отмечают они. — При этом среднесрочно мы по-прежнему считаем рубль перекупленным. Скорее всего, в середине второго квартала пара доллар/рубль может поставить минимумы этого года, после чего начнется тенденция к плавному ослаблению рубля», — отмечают эксперты.

