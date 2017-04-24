Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду апреля составила 7,94%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Банка России.



Показатель за первую декаду апреля равнялся 7,8%. Таким образом, рост составил 0,14 процентного пункта.

Напомним, что Банк России с 27 марта текущего года снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 9,75% годовых.

Регулятор указал, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, и дал понять, что допускает возможность дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки во II—III кварталах текущего года.

​Банк России понизил ключевую ставку до 9,75% Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 марта, принял решение понизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.



В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).