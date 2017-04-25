Портал Банки.ру стал «Проектом года — 2016» в номинации «Маркетплейс» в рамках премии Best.ru

Портал Банки.ру признан «Проектом года — 2016» в номинации «Маркетплейс» в рамках премии «Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года — 2016».



Награда была вручена основателю, председателю совета директоров холдинга Банки.ру Филиппу Ильину-Адаеву и исполнительному директору холдинга, руководителю проекта Finparty Елене Ищеевой.

«Появившись на рынке 12 лет назад, портал Банки.ру был информационным агентством, — сказала Елена Ищеева. — Но веяния времени диктуют свои форматы, и вот теперь мы являемся крупнейшим финансовым супермаркетом Рунета. Через Банки.ру вы можете не только открыть депозит и получить кредит в банке, но и купить страховку, проинвестировать в рынок, осуществить денежный перевод и даже купить недвижимость с дисконтом... Мы представляем многообразие финансовых продуктов в одной точке входа. Главное осталось неизменным — в финансовом мире Банки.ру был и остается «Организацией банковских наций», как ООН в мировой политике. Все финансовые институты встречаются на нашей площадке и помогают людям сделать жизнь удобнее».



Торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии состоялась 24 апреля в «Меркурий Сити Тауэр». Премия вручается в трех номинациях: «Компании года», «Персоны года», «Проекты года».



Процедура определения лауреатов проходила в два этапа. На первом этапе список номинантов был сформирован на основании рэнкингов, составленных партнерами премии — Национальным рейтинговым агентством и аналитической системой «Медиалогия». Информация о номинантах была опубликована в открытом доступе на сайте премии.

На втором этапе лауреатов конкурса традиционно определял экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели страны. Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов и заявок номинантов. По итогам заседания экспертного совета был определен список лауреатов.

Вручение премии прошло в формате официального делового приема, гостями которого стали представители власти, первые лица деловой, общественной и культурной элиты России: диктор и телеведущая Анна Шатилова, актриса Елена Борщова, вице-президент РСПП Давид Якобашвили, финансовый омбудсмен Павел Медведев, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин, президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын, телеведущая Марина Ким, актриса Яна Поплавская и другие.

