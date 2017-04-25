Блокада отделений Сбербанка на Украине стала самой обсуждаемой банковской проблемой в соцмедиа по версии ​«Медиалогии»

Блокада отделений украинских Сбербанка и Альфа-Банка радикалами стала самой обсуждаемой банковской проблемой в социальных медиа в марте. Число упоминаний составило 42%. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия», которая проанализировала более 1,5 млн сообщений, содержащих упоминания банков.



Наиболее обсуждаемыми запросами в соцсетях стали: «В Киеве бетонируют вход в офис Сбербанка», «В Тернополе радикалы закрыли бетонными блоками вход в отделение Сбербанка», «Штаб блокады потребовал в течение двух недель закрыть все отделения Сбербанка» и «Депутат Госдумы Милонов призвал открыть отделения Сбербанка в Донбассе и закрыть в Киеве».

Также в топ-5 самых обсуждаемых проблем в марте вошли некомпетентность сотрудников и плохое обслуживание в отделениях. Пользователи соцмедиа часто жаловались на сотрудников Россельхозбанка (41%). Также в соцмедиа было много критики на плохое обслуживание в отделениях. В данном контексте обсуждали БМ Банк (45%), Бинбанк (32%), Альфа-Банк (29%).



Кроме того, пользователи соцсетей отмечали плохую работу банкоматов Промсвязьбанка (27%) и критиковали высокие ставки по кредитам ВТБ 24 (33%).

Администрация «Народного рейтинга» также составила статистику жалоб, оставленных на портале Банки.ру за март 2017 года.

Например, клиенты ВТБ 24 чаще всего жаловались на навязывание дополнительных услуг по потребительским картам (41%). Клиенты Сбербанка также чаще всего жаловались на навязывание дополнительных услуг (страхование и негосударственный пенсионный фонд). Число упоминаний составило 19%. Также пользователи «Народного рейтинга» были недовольны техническими сбоями банкоматов (15%), проблемами в обслуживании ипотечных кредитов, в том числе реструктуризацией ипотеки по программе АИЖК (13%) и частой блокировкой карт или счетов (10%).

Клиентов Альфа-Банка в марте возмутило навязывание допуслуг по потребительским кредитам, а держатели карт Райффайзенбанка были недовольны проблемами с выплатой кешбэка (24,7%).

Распределение жалоб пользователей «Народного рейтинга». Учитывались отзывы с оценками от 1 до 3, а также без оценки:

Место Банк Проблемы 1 Сбербанк - навязывание допуслуг (страхование, НПФ) — 19% - техсбой банкомата — 15% - проблемы в обслуживании ипотечных кредитов (в т. ч. реструктуризация ипотеки по программе АИЖК) — 13% - блокировка карт/счетов — 10% 2 Альфа-Банк - навязывание допуслуг по кредитным картам — 26,5% - навязывание допуслуг по потребительским кредитам в торговых точках — 20,1% - звонки коллекторов, в т. ч. неклиентам — 17,9% - техсбой банкомата — 12,5% 3 ВТБ 24 - навязывание допуслуг по потребительским кредитам — 41% - проблемы с СМС-оповещением — 35% - отказ в выдаче кредита — 28% - звонки коллекторов, в т. ч. неклиентам — 20% 4 ВТБ Банк Москвы - навязывание допуслуг по потребительским кредитам — 35,8% - навязывание допуслуг по картам — 24,5% - сбои в работе дебетовых карт, в т. ч. зарплатных — 21,7% - рефинансирование — 8,5% 5 Райффайзенбанк - навязывание допуслуг по кредитам — 35% - проблемы с СМС-информированием — 30% - проблемы с выплатой кешбэка — 24,7

Помимо этого, администрация «Народного рейтинга» портала Банки.ру отмечает, что из не вошедших в выборку банков было довольно много жалоб по взаимодействию с ФССП, ошибкам интернет-банков, реструктуризации, блокировке карт и счетов.

«Медиалогия» выделила группу проблем, которые упоминались менее чем в 5% сообщений. Среди них — навязчивые коллекторы, сбои в работе интернет-банкинга, необоснованное начисление пеней, проблемы с депозитами, передача личных данных клиентов третьим лицам, необоснованный отказ в кредитах и взимание комиссии за услуги ЖКХ.

Компанией рассматривались упоминания в Facebook, «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассниках», Instagram, LiveJournal, Youtube, форумах и блогах.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru