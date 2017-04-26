Мужчины 40—45 лет проводят больше всего операций по расходованию кешбэк-бонусов. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», при составлении которого было проанализировано 16 млн трансакций в год.



Доля тех, кто накапливает кешбэк в течение длительного периода (от трех месяцев), из общего количества держателей карт составила 17%. При этом активнее тратят накопленные кешбэк-бонусы мужчины — 70%, а доля мужчин в возрасте от 40 до 45 лет, пользующихся этими услугами, составила 97%.

Среди женщин активнее всего расходуют свой кешбэк клиентки в возрасте 30—40 лет (80%).



Согласно исследованию банка «Русский Стандарт», больше всего пользователи конвертируют свой кешбэк рублями на счет карты — 88%. 11% оплачивают бонусами мобильную связь или услуги ЖКХ в интернет-банке. А те, кто пользуется каталогом вознаграждений, чаще всего покупает с помощью кешбэк подарочные сертификаты (69%), а также технику и товары для дома (29%).

Самые активные участники программы RS Сashback живут в Москве, их доля составляет 22,89%. По остальным городам России, включая Санкт-Петербург, численность не превысила 5%.



У каждого банка своя система кешбэк-бонусов и сеть партнеров, где можно потратить эти баллы. Кредитные организации пытаются создать такую партнерскую сеть, которая покрывала бы широкий список потребностей держателей карт. На баллы можно приобрести многое: от банального обеда в заведениях фастфуд до авиабилета.

Например, клиенты Локо-Банка, оплачивая картой покупки в магазинах товаров для ремонта дома и для дачи в апреле и мае, получают вознаграждение в 5% от суммы покупок. Полученное вознаграждение они тратят на повседневные покупки, так как обычно сумма вознаграждения не превышает 1 тыс. рублей.

«Накопление баллов на премиальный билет авиакомпаний, как правило, долгий процесс и растягивается в среднем на шесть — восемь месяцев при активном пользовании картой. В случае с бонусной программой на заправках эффективность более очевидна по времени получения бонуса с момента первой операции по карте, но и вознаграждение, как правило, несоизмеримо меньше стоимости авиабилета», — считает руководитель направления пластиковых карт Локо-Банка Дмитрий Петров.

«Исходя из своего опыта, могу сказать, что я трачу бонусы на товары для детей. Если баллов удается накопить много, то экономия на тех же подгузниках может быть существенной», — считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

А ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко тратит накопленные баллы на мобильную связь и иногда на обед в Burger King.

В пресс-службе ВТБ 24 подчеркнули, что, по статистике, чаще всего клиенты тратят накопленные бонусы на сертификаты (сертификаты на мили программы «Аэрофлот Бонус», электронные сертификаты «Эльдорадо», «М.Видео», «Л'Этуаль» и др.), электронику и билеты в кино. В топ-10 популярных категорий в порядке убывания также входят: «Все для дома и дачи», «Дети», «Продукты банка», «Спорт и отдых», «Красота и здоровье», «Бытовая техника», «Книги и журналы».

Что касается розничного бизнеса ВТБ, то кредитная организация выпускает дебетовую карту «Супер3» с транспортным приложением карты «Тройка». «Кешбэк до 5% клиенты используют в транспортной инфраструктуре Москвы: для проезда в метро, наземном транспорте, электричках, аэроэкспрессе, а также на оплату каршеринга. В среднем на каждую потраченную 1 тысячу рублей держатель получает одну бесплатную поездку. Дополнительно кешбэк можно использовать в культурно-развлекательной среде города: для посещения планетария, Московского зоопарка, Третьяковской галереи и прочего. Средний возраст владельцев карт «Супер3» составляет 37 лет», — комментирует руководитель службы банковских карт ВТБ Мария Точилова.



«У меня есть программа лояльности, автоматически подключенная к зарплатной карте. Я часто трачу именно наличные средства, поэтому баллы в рамках моей программы лояльности копятся очень долго, а из-за высокого курса обмена мне хватает их обычно только на частичную оплату мобильной связи один раз в один — два месяца. Что, в принципе, неплохо, но на рынке есть и более выгодные кешбэк-предложения. Не интересуюсь ими лишь потому, что взяла ипотеку и стараюсь перейти к модели сбережения вместо модели активного потребления», — комментирует обозреватель Банки.ру Анна Дубровская.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru