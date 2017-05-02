Центробанк в 2017 году усилил проверки оборудования для определения подлинности купюр — счетно-сортировальных машин (ССМ) в банках. В Банке России «Коммерсанту» пояснили, что проверки проводятся «для улучшения качества банкнот, находящихся в обращении, снижения рисков выдачи неплатежеспособных банкнот населению».

Банкноты, выдаваемые кредитными организациями клиентам, должны быть обработаны ССМ с проверкой не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, отметили в пресс-службе Банка России.

Применение для проверки банкнот ССМ, распознающих не менее четырех машиночитаемых признаков, действует с 2008 года в рамках 318-П, однако наиболее четко, без каких-либо оговорок, оно было закреплено поправками от 2014 года. Тогда же регулятор выпустил указание 3338-У, регламентирующее проверку соблюдения кредитными организациями требований к ССМ, применяемым для обработки банкнот. «Всего в 2014—2017 годах проведены проверки около 20 тыс. ССМ, — сообщили в Банке России. — В начале 2014 года около 50% проверенных ССМ не отвечали требованиям ЦБ, в 2015 году — около 30%, сейчас — 10%».

Поскольку штрафы за несоответствие ССМ требованиям не предусмотрены, добиться сокращения нарушений можно только частотой проверок. «В случае если ССМ не проходит проверку, до банка доводится информация, что указанная машина не может использоваться в технологическом процессе, связанном с выдачей банкнот клиентам», — сообщают в ЦБ. Такую машинку банки должны либо заменить, либо привести в соответствие с требованиями ЦБ и пройти повторное тестирование.

Стоимость одной ССМ составляет около 150 тыс. рублей. То есть замена нескольких машин для банка — вещь малоприятная, хотя и не фатальная с точки зрения расходов, указывают банкиры. В большинстве случаев ССМ можно перенастроить и пройти повторную проверку. Впрочем, опрос инженеров банков, отвечающих за работоспособность ССМ, показал: требования ЦБ часто расходятся с теми, что сами банки предъявляют к этой технике, из-за чего машины и не проходят тесты.

Впрочем, банкиров беспокоят больше даже не сами проверки, а бюрократические процедуры, связанные с ними. Об итогах каждой такой проверки должен быть извещен совет директоров банка. Проверки ССМ могут проводиться в банке (в разных его отделениях) несколько раз месяц. Согласно 3338-У, каждая используемая машина должна проверяться не реже чем один раз в два года, но ограничений по максимальной частоте проверок нет.