Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) в начале мая запустил новое направление — автокредитование, рассказал порталу Банки.ру вице-президент, директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. Автокредит можно оформить в любом офисе банка. Кредитная организация базируется на территории Крымского полуострова, поэтому выдачи нового продукта доступны заемщикам только в Крыму.

На текущий момент в РНКБ действуют две автокредитные программы — «Автостандарт» и «Автолайт». Обе они подразумевают покупку нового автомобиля от отечественного или иностранного производителя. Информация об этих программах уже появилась на официальном сайте РНКБ.

«Автолайт» подразумевает получение кредита в сумме до 2 млн рублей на срок до пяти лет с первоначальным взносом от 40%. Ставка по такому кредиту начинается от 17% в рублях. Отказ от каско добавит к процентной ставке еще 2,5 процентного пункта. В рамках программы «Автолайт» заемщик может подать заявку на кредит по двум документам — паспорту РФ и СНИЛС.

Программа «Автостандарт», в свою очередь, разработана для владельцев зарплатных карт РНКБ, пенсионеров, работников бюджетных организаций, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также сотрудников коммерческих организаций, нотариусов, командного состава гражданских судов. По этой программе кредит выдается на сумму до 3 млн рублей на срок до семи лет по ставке от 15% годовых в рублях. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

В документах банка указано, что заем по программам «Автолайт» и «Автостандарт» может получить только гражданин России в возрасте от 21 до 66 лет, проживающий в Крыму или Севастополе. Его ежемесячный доход должен быть не менее 10 тыс. рублей, а место работы должно находиться на территории Крымского полуострова. Срок рассмотрения заявки на кредит — до трех дней, а срок действия положительного решения по автокредиту равен трем месяцам.

Ранее клиенты РНКБ брали потребкредиты для покупки автомобилей. Так, по данным кредитной организации, за последние три года РНКБ выдал жителям Республики Крым и Севастополя свыше 15 тыс. потребительских кредитов на покупку личных транспортных средств. Общая сумма этих кредитов превышает 4 млрд рублей.

По словам Билана, на текущий момент у РНКБ заключены договоры с двумя десятками автосалонов Крыма и Севастополя, их количество будет увеличиваться. Согласно данным РНКБ, топ-5 самых продаваемых новых автомобилей на Крымском полуострове за 2016 год выглядит так: ВАЗ (доля рынка — 27%), Volkswagen (14%), Hyundai (12%), KIA (10,4%) и Skoda (5,7%).

Вице-президент РНКБ замечает, что автокредитование было решено запустить в банке в связи с тем, что в настоящее время в банке наблюдают увеличение спроса на приобретение новых автомобилей в Республике Крым и Севастополе.

«Автосалонам необходим удобный инструмент для продаж, а клиентам — кредитный продукт, который даст возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях, и РНКБ готов предоставить эту возможность, — прокомментировал Билан. — В долгосрочной перспективе банк в рамках автокредитования будет способствовать увеличению рынка кредитных автомобилей и через несколько лет планирует занять около 70% рынка полуострова, что соответствует нынешней доле рынка РНКБ в потребительном кредитовании региона».

По прогнозам РНКБ, через год доля автокредитов может составить около 10% от общего объема выдаваемых банком кредитов физическим лицам. По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года розничный кредитный портфель РНКБ достиг почти 11 млрд рублей.

ОКБ: в I квартале банки выдали кредитов на 776,6 млрд рублей Объединенное кредитное бюро подвело итоги кредитной активности регионов в I квартале 2017 года. Всего, по данным ОКБ, в I квартале банки выдали 5,66 млн кредитов общим объемом 776,6 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов практически не изменилось, при этом объемы кредитования увеличились на 17%. В I квартале 2016 года было выдано 5,65 млн кредитов на 662,93 млрд.

Как подсчитали для Банки.ру в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), за I квартал 2017 года в Крыму и Севастополе было выдано всего 47 автокредитов, в 2016-м — 13. Это меньше 1% от всех автокредитов, выданных в России. При этом средний чек по автокредитам в Крыму за I квартал текущего года равнялся 761 тыс. рублей, в то время как по России «авточек» в среднем был на уровне 775 тыс. рублей.

Директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов считает, что в Крыму существует определенный потенциал для развития цивилизованного рынка автокредитования. Во-первых, там работают официальные дилеры, которые продают новые автомобили. Во-вторых, спрос со стороны населения очевидно есть, так как особенности жизни в регионе предполагают наличие автомобиля.

«Кроме того, население Крыма в целом нельзя назвать закредитованным. По нашим данным, открытые кредиты есть только у 2% работающих граждан региона — это самый низкий показатель по России, — указывает Ахломов. — Что касается автокредитов, то, по данным ОКБ, в настоящий момент у жителей Крыма и Севастополя на руках находится менее 300 автокредитов общим объемом 172,6 миллиона рублей. Меньше только у жителей Магадана, Еврейской автономной области и Ингушетии, притом что количество населения в Крыму значительно выше».

Тем не менее в ОКБ также видят значительные риски для кредитования Крымского полуострова, связанные с доходами граждан.

«Сезонность, невысокий уровень заработной платы в регионе, сопоставимый с размером ежемесячного платежа по автокредиту, значимая доля граждан с «серым» доходом, — перечисляет Ахломов. — При активном кредитовании уровень долговой нагрузки населения увеличится, что напрямую отразится на платежной дисциплине и качестве портфеля».

По мнению руководителя управления банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Егора Иванова, потребительское кредитование уже сейчас постепенно вытесняет автокредитование.

«Гораздо проще взять обычный потребительский кредит на автомобиль, при этом у вас будет ПТС на руках и не нужно оформлять никаких навязанных банком страховок и прочих сопутствующих «услуг», — делится своим видением Иванов. — Тем более что, судя по последним данным ЦБ РФ, процентные ставки по потребкредитам и автокредитам сопоставимы».

Так, среднерыночное значение полной стоимости потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с залогом авто по итогам IV квартала 2016 года равняется 15,8—23% годовых (в зависимости от величины пробега машины). Тот же показатель, установленный для нецелевых потребительских кредитов на сумму свыше 300 тыс. рублей, будет находиться на уровне 15,5% годовых (срок кредита — до одного года) или на уровне 17,6% годовых (свыше одного года).

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru