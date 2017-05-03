Незадолго до краха банка «Пересвет», санация которого началась в апреле, из кассы пропало более 5 млрд рублей. Недостача обнаружилась, когда в банк пришла временная администрация (введена 21 октября 2016 года), пишут «Ведомости».

По данным издания, из кассы пропало около 780 млн рублей, примерно 50 млн долларов и 25 млн евро (по курсам ЦБ это 5,6 млрд рублей).



На 1 января в отчетности «Пересвета» отражена «недостача кассы», по которой сформирован 100-процентный резерв. Об этом говорится в заключении аудитора банка, компании «Развитие бизнес-систем» (РБС), к отчетности по МСФО за 2016 год. Оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет, пишет аудитор, указывая, что эти системы у банка неэффективны. Сколько пропало денег из кассы, банк также не раскрыл. Это по просьбе газеты сделали кредитор банка и финансист, знающий это от сотрудников ЦБ: около 5 млрд рублей.



Активы «Пересвета», в расчет которых входят денежные средства, на 1 января составляли 107,6 млрд рублей, следует из отчетности банка по МСФО (более свежих данных нет: банк с октября прошлого года не публикует отчетность по РСБУ). ЦБ в апреле оценил дыру в «Пересвете» (разница между обязательствами и активами) в 103,6 млрд рублей.

Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было, отмечает второй собеседник издания: в банке были документы о выдаче средств, но они не подписаны, деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово».

«Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать «дыру». Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, чтобы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы», — размышляет аналитик Fitch Александр Данилов, замечая, что до введения временной администрации у «Пересвета» был один из самых низких уровней просроченной задолженности — менее 1% от портфеля.

Такие операции — брать деньги в кассе и наличными гасить кредиты — могли быть, соглашается президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, в этом случае деньги в банке проходят по кругу и возвращаются в кассу. Если наличных в кассе в итоге не оказалось, значит, их могли оттуда просто вынести — «вопрос времени и стараний», заключает он.

ЦБ объявил о начале санации банка «Пересвет» с применением механизма bail-in Банк России принял решение о начале процедуры финансового оздоровления банка «Пересвет» с применением механизма bail-in, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

О санации «Пересвета» ЦБ объявил спустя полгода после введения временной администрации. Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) получит на спасение «Пересвета» 66,7 млрд рублей. Будут реструктурированы шесть выпусков облигаций банка: срок увеличен до 20 лет, ставка уменьшена до 0,51% годовых (Fitch оценивает эффект в 20 млрд рублей). Еще 69,7 млрд рублей предоставят более 70 кредиторов банка, которые конвертируют зависшие в нем деньги в 15-летние субординированные облигации. Таким образом, спасение «Пересвета» может стоить 156,4 млрд рублей.

Пересвет ПАО «АКБ «Пересвет» — достаточно крупный столичный банк, исторически связанный с Русской Православной Церковью (РПЦ). Традиционно обладал мощной корпоративной клиентской базой, обслуживал в том числе компании в государственной и федеральной собственности. Активно кредитовал коммерческие предприятия, малый и средний бизнес, а также инфраструктурные проекты, обеспеченные выручкой от госконтрактов. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления, с апреля 2017 года в качестве инвестора был выбран подконтрольный нефтяной компании «Роснефть» Всероссийский банк развития регионов (АО «ВБРР»). По последним доступным на сайте ЦБ данным (на 28 февраля 2017 года), акционерами банка являлись АО «Экспоцентр» (39,996%, более чем наполовину подконтрольно Торгово-промышленной палате РФ), Русская Православная Церковь (35,30%), теперь уже экс-председатель правления банка Александр Швец (8,89%), Госкорпорация «АСВ» (5,51%), экс-председатель правления банка Виктор Литвяков (3,53%), Лидия Макеева (3,19%), бывший вице-президент и член правления банка Павел Панасенко (1,91%). Миноритариям принадлежало 1,68% акций.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 319,17 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 83,11 млрд, кредитный портфель — 218,14 млрд, обязательства перед населением — 3,76 млрд.